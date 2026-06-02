إسرائيل ترفع من تصعيدها العسكري في لبنان

أكد مندوب لبنان في الأمم المتحدة أن نية إسرائيل واضحة في توسيع نطاق العدوان والاحتلال في لبنان، وطالب بإنهاء الأعمال العدائية والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل.

أكد مندوب لبنان في الأمم المتحدة أن نية إسرائيل واضحة في توسيع نطاق ال عدوان وال احتلال في لبنان ، وطالب بإنهاء الأعمال العدائية والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل.

وأشار المندوب اللبناني إلى أن التصعيد الإسرائيلي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، وذكر أن الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الانتهاكات على تكرار الجرائم. وعلى الجانب الآخر، قال المندوب الإسرائيلي أن النظام الإيراني يعرقل المفاوضات ويؤخر التقدم الدبلوماسي، وادعى أن حزب الله يبقي لبنان رهينة ويستمر في استهداف شمال إسرائيل. وفي الجلسة، قالت الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام في الأمم المتحدة إن توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية ووجود قواتها شمال الخط الأزرق يعد انتهاكا سافرا لسيادة لبنان.

وذكرت المسؤولة الأممية أن التصعيد الحالي يقوض تفاهم وقف الأعمال العدائية المتفق عليه في 16 أبريل الماضي، لافتة إلى أن حزب الله يواصل في المقابل إطلاق الصواريخ والمسيرات ويصعد هجماته داخل إسرائيل. ودعت مجلس الأمن إلى التدخل لمساعدة الأطراف في تهيئة الظروف لإنهاء الأعمال العدائية والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل تلتزم به جميع الأطراف





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل عدوان احتلال مجلس الأمن الأمم المتحدة حزب الله إيران

United States Latest News, United States Headlines