إستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة الأغلبية في بنك آر بي إل الهندي بقيمة 2.75 مليار دولار

تم إكمال صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة الأغلبية في بنك آر بي إل الهندي، بعد ضخ رأس مال أولي بقيمة 2.75 مليار دولار، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند ويقوّي الوضع المالي للمؤسسة الهندية.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع بنك آر بي إل الهندي عن إكمال عملية ال استحواذ الناجحة على حصة الأغلبية في بنك آر بي إل ، وذلك من خلال ضخ أولي ل رأس المال بقيمة تقارب 2.75 مليار دولار، ما يعادل نحو 260 مليار روبية هندية.

يأتي هذا الإنجاز في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، والتي تمتد لعقود من التعاون الاقتصادي وتبادل الثقة المتبادلة. وقد تم الإعلان عن الصفقة في 18 أكتوبر 2025، واكتملت الآن بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط الإغلاق المطلوبة من قبل الجهات المختصة في كلا البلدين.

من المتوقع أن يسهم ضخ رأس المال الجديد في تعزيز الميزانية العمومية لبنك آر بي إل وتحسين كفاية رأس المال لديها، مما يدعم استراتيجية النمو طويلة الأجل للمؤسسة المالية الهندية. في كلمة له، شدد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، على أن هذا الإنجاز يعكس قوة الروابط الاستراتيجية بين الإمارات والهند، موضحاً أن الشراكة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي المشترك وطموحات تنموية متقاربة.

وأضاف سموه أن البنك يفتخر بدوره كجسر مالي موثوق يربط بين السوقين ويعزز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً على التزام القيادة العليا للبلدين بتعزيز الروابط المالية وتسهيل تدفقات رؤوس الأموال. وفي تصريح آخر، أشار هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن العملية تشكل خطوة مهمة في مسيرة البنك وتؤكد التزامه طويل الأجل بالهند.

وأوضح القاسم أن الشراكة مع بنك آر بي إل تضع البنك في موقع يمكنه من تعميق الربط عبر الحدود ودعم حركة التجارة والاستثمار والتدفقات المالية بين الهند والمنطقة بأسرها. من جهته، عبّر رئيس مجلس إدارة بنك آر بي إل، شاندان سينها، عن سعادته بدخول بنك الإمارات دبي الوطني كمساهم استراتيجي، معتبرًا ذلك دليلاً على الثقة العالمية في امتياز البنك والقطاع المصرفي الهندي عموماً.

وأكد سينها أن التعاون المشترك سيتيح للبنك تعزيز حوكمة المؤسسة وتطوير قدراتها، وبناء هيكل مؤسسي مرن يواكب تحديات المستقبل ومتطلبات السوق المتغيرة





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