إرشاد أكاديمي: مخاطر الأحلام المستعارة واختيار التخصصات الجامعية

تحليل معمق لتأثير الذكاء الاصطناعي وسوق العمل على اختيار التخصصات الجامعية، ودور المرشدين الأكاديميين في تفادي الأحلام المستعارة وصنع مستقبل مهني واعٍ.

يقف طلاب المدارس أمام مفترق طرق حاسم في تحديد مسارهم الأكاديمي والمهني وسط تحولات سريعة تعيد تشكيل سوق العمل، حيث تتنافس الطموحات الشخصية مع توقعات الأسر والمهن التقليدية. يواجه هؤلاء الطلاب تحديات كبيرة في التوفيق بين أحلامهم وبين القدرات الحقيقية التي يمتلكونها، خاصة في ظل تغير طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة بشدة في السنوات القادمة.

تأثير تحولات سوق العمل على اختيار التخصص

كشفت تقديرات تقرير "مستقبل الوظائف" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن حجم التحولات الجذرية المتوقع حدوثها في سوق العمل العالمي خلال السنوات العشر المقبلة. يتوقع التقرير استحداث 170 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، في مقابل إزاحة 92 مليون وظيفة أخرى، محققةً بذلك صافي زيادة يبلغ 78 مليون وظيفة جديدة.

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تشير هذه المؤشرات إلى ضرورة تركيز المؤسسات التعليمية على إعداد جيل قادر على اكتساب مهارات جديدة والتكيف مع المتطلبات المهنية المتغيرة. من المتوقع أن تتغير 39 في المئة من المهارات الأساسية المستخدمة في سوق العمل خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مما يضع عبئاً كبيراً على المنظومة التعليمية لتحديث مناهجها وبرامجها الإرشادية لتواكب هذه المستجدات.

ظاهرة الأحلام المستعارة بين الأسر والطلبة

حذر مرشدون أكاديميون وتربويون من مخاطر "الأحلام المستعارة" التي قد تفرضها بعض الأسر على أبنائهم، والانبهار المفرط بالمكانة الاجتماعية لبعض المهن دون النظر إلى الجوانب العملية. أكدوا على ضرورة تطوير برامج الإرشاد الأكاديمي والمهني، وإشراك الأسر بشكل فاعل في هذه العملية، وتمكين الطلبة من استكشاف قدراتهم الحقيقية مع مراعاة التغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الوظائف المستقبلية.

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أكدت عهد أحمد درويش، مسؤولة الإرشاد الأكاديمي في الإدارة العامة للمدارس الأهلية الخيرية، أن اختيار التخصص الجامعي لا يرتبط دائماً بميول الطلاب وطموحاتهم الحقيقية، إذ تتدخل عوامل متعددة في تحديد مستقبلهم الأكاديمي. من أبرز هذه العوامل محدودية المقاعد الجامعية في بعض التخصصات، والظروف المادية للأسر، وتأثير أولياء الأمور والأصدقاء في اتخاذ القرارات المهنية.

أوضحت عهد أحمد درويش أن بعض الطلاب يختارون تخصصاتهم إرضاءً لأسرهم أو تقليداً لأصدقائهم، دون دراسة كافية لطبيعة التخصص أو مدى توافقه مع إمكاناتهم. هذا الأمر قد يؤدي إلى تراجع طموحاتهم وشعورهم بعدم الرضا، حيث يجد الخريج نفسه يعمل في مجال لا يشعر بالانتماء إليه، مما يفقد الوقت والجهد ويسبب أعباءً مالية إضافية نتيجة تغيير التخصص أو إعادة دراسة مقررات جديدة.

دور الذكاء الاصطناعي في تغيير طبيعة الوظائف

أكد أيمن عبدالحميد، مرشد أكاديمي ومهني، أن التحولات المتسارعة في سوق العمل تفرض إعادة النظر في طريقة إعداد الطلاب للمستقبل، مشيراً إلى أن الإرشاد المهني لم يعد يقتصر على تعريف الطلاب بأسماء الوظائف والتخصصات الجامعية. أصبح الإرشاد مطالباُ بتوضيح المهارات التي يحتاجونها لمواكبة التغيرات التكنولوجية، خاصة مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وضح أيمن عبدالحميد أن الطالب الذي يدرس حالياً قد يلتحق بعد سنوات بمهنة تختلف أدواتها ومتطلباتها عن صورتها الحالية، فالطبيب سيعتمد بصورة أكبر على الأنظمة الذكية في تحليل المعلومات الطبية، والمهندس على تقنيات التصميم والمحاكاة المتقدمة، والمعلم يستخدم أدوات رقمية لتطوير التعليم. لذلك، فإن التعامل مع الذكاء الاصطناعي كـ تخصص منفصل غير صحيح، بل هو أداة تتداخل مع مختلف القطاعات.

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شدد أيمن عبدالحميد على ضرورة تعريف الطلاب بطبيعة العمل الحالي وكيفية تغيره مستقبلاً، وتشجيعهم على سؤال أصحاب المهن عن التحديات والمهارات المطلوبة. مشدداً على أن التعلم المستمر والقدرة على تحليل المشكلات سيصبحان من أهم متطلبات النجاح المهني، وأن المستقبل سيكون للأفراد الذين يستطيعون توظيف المعرفة وتحليل المشكلات والتعامل مع الأدوات الجديدة بصورة مسؤولة.

واقع المهن ومستقبل الطلاب في ظل الإرشاد

أكدت شيماء محمد محمود آدم، مرشدة أكاديمية، أن بعض الطلاب يختارون أحلامهم المهنية بناءً على الصورة الخارجية للمهنة، دون معرفة طبيعة العمل الفعلية أو المهارات اللازمة لممارسته. وأوضحت أن الأنشطة المدرسية التي تتيح ارتداء الزي المهني وسيلة جذابة للتعريف بالوظائف، لكنها لا تكفي وحدها لاكتشاف الميول والاستعدادات الحقيقية.

أشارت شيماء محمد محمود آدم إلى أن الطالبة التي ترتدي المعطف الأبيض وتحمل السماعة الطبية قد تعلن رغبتها في أن تصبح طبيبة، دون إدراك طبيعة الدراسة الطويلة والمسؤوليات المرتبطة بالمهنة. كما قد ينجذب الطالب إلى مظهر المهندس دون معرفة التحديات التي يواجهها في مواقع العمل، مما يستلزم تكثيف الجهود التوجيهية المبكرة لضمان اختيارات واعية ومستدامة.