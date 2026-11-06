إرث زايد الإنساني تعتمد استراتيجية 2030 لمضاعفة الخير

اعتمد ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان استراتيجية مؤسسة إرث زايد الإنساني 2030 لبناء المنظومات وتوسيع الحلول المستدامة. تركز الخطة على ستة قطاعات ذات أولوية وأربعة مبادئ توجيهية.

اعتمد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ورئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني ، استراتيجية المؤسسة 2030 خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس أمناء المؤسسة. وتهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة الخير من خلال بناء المنظومات وتعزيزها، وتحفيز الشراكات، وتوسيع نطاق الحلول المستدامة.

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق أثر ملموس ومستدام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وفق ما أعلنته المؤسسة في بيانها الرسمي حول الاجتماع.

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استراتيجية 2030 خطوة مؤسسية في مسيرة إرث زايد الإنساني

تمثل الاستراتيجية المؤسسية 2030 خطوة مهمة في مسيرة مؤسسة إرث زايد الإنساني خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أكده سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع.

واستندت الاستراتيجية إلى القيم التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتجسد الرؤية الإنسانية والتنموية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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وأوضح سموّ الشيخ ذياب أن المؤسسة تواصل تمكين جهات المجموعة عبر توفير الدعم للكفاءات والشراكات اللازمة، بما يعزز قدرتها على تصميم البرامج الإنسانية والتنموية والإشراف على تنفيذها.

وجاء ذلك بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، بحسب ما ورد في الإعلان عن الاجتماع.

القيم والقطاعات الستة التي تقوم عليها الاستراتيجية

تنبع الاستراتيجية المؤسسية 2030 من أربع قيم مؤسسية، هي الإنسان أولاً، والعزيمة، والتعاون، والأمانة، وفق ما أوضحه الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني.

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي أن الاستراتيجية تترجم رؤية مؤسسية واحدة لجميع جهات مؤسسة إرث زايد الإنساني، وتعمل على تعزيز الجهود وتركيز الموارد والشراكات بشكل فاعل ومؤثر.

وتركز الاستراتيجية على ستة قطاعات ذات أولوية هي الصحة، والتعليم، والزراعة والغذاء، والتمكين الاقتصادي، والطبيعة، والثقافة والمشاركة المجتمعية.

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وأشار الدكتور مغير خميس الخييلي إلى أن الاستراتيجية تجمع بين المواءمة والكفاءة لإحداث أثر ملموس وطويل الأمد في مسيرة الخير والعطاء التي تنطلق من دولة الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم.

مبادئ توجيهية لمضاعفة العائد الاجتماعي والمساهمات

تسترشد مؤسسة إرث زايد الإنساني بأربعة مبادئ توجيهية، هي الأثر، والكفاءة والفعالية، والاستدامة، والابتكار، وتشكل إطاراً لعمل جميع جهاتها.

وتهدف المؤسسة من خلال هذه المبادئ إلى مضاعفة العائد الاجتماعي واستقطاب المساهمات المحلية والدولية، بما يعزز الأثر ويوسع نطاق العمل.

وأشار سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن جميع جهات المؤسسة تركز على خدمة الإنسان وازدهار المجتمعات، بوصفهما أساساً جوهرياً في تنفيذ الأعمال المؤسسية وتحقيق الأثر المستدام في شتى القطاعات ذات الأولويات العالمية.