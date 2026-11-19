سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرج صندوق جي كيو جي المزدوج ليرفع عدد الصناديق إلى 27، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي ويوفر فرص استثمارية في الأسهم الأمريكية الكبرى.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج المزدوج ل صندوق المؤشرات المتداولة "جي كيو جي يو إس إكويتي" (GQGU) في مقر السوق بأبوظبي. يأتي هذا الإعلان خلال حفل قرع جرس التداول، مما يرفع إجمالي عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة إلى 27 صندوقاً. ويعزز هذا العدد مكانة السوق كأكبر سوق لصناديق الاستثمار المتداولة وأكثرها نشاطاً في المنطقة، مما يفتح آفاقاً أوسع للمستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق العالمية.

تفاصيل الطرح الأولي والنجاح العالمي

شهدت فترة الطرح الأولي للصندوق، التي امتدت من 9 إلى 13 نوفمبر 2026، إقبالاً واسعاً من المستثمرين من نحو 60 دولة، بما فيها الهند ومصر وباكستان. تقدم هؤلاء المستثمرون بطلبات الاكتتاب عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يعكس الاهتمام الدولي الكبير بالصندوق. وبلغت الأصول المدارة للصندوق 407 ملايين دولار حتى 16 نوفمبر 2026، وتشمل أبرز استثماراته أسهماً في شركات كبرى مثل "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابيت" و"إنفيديا".

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استراتيجية جي كيو جي بارتنرز وإدارة المخاطر

يركز الصندوق، الذي تديره شركة "جي كيو جي بارتنرز"، على الاستثمار في أسهم شركات تتمتع بمزايا تنافسية مستدامة، وتحقق أرباحاً مستقرة، وتتميز بتقييمات سعرية جاذبة وفرص للنمو على المدى الطويل. تتبع الإدارة استراتيجية نشطة للحد من مخاطر انخفاض قيمة الاستثمارات، مما يضمن حماية رأس المال مع سعي لتحقيق عوائد مجزية. ويوفر هذا النهج المتوازن خياراً استثمارياً متطوراً يعزز التنويع ويقلل التقلبات المحتملة في المحفظة الاستثمارية.

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تصريحات القيادة والفرص الاستثمارية المستقبلية

وأكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن انضمام شركة جي كيو جي بارتنرز يمثل خطوة مهمة في مسيرة توسيع الشراكات الدولية. وأشار إلى أن اختيار أبوظبي لإدراج أول صندوق استثمار متداول خارج الولايات المتحدة يعكس الثقة بمكانة الإمارة كمركز مالي عالمي. كما أشار إلى أن هذا الإدراج يدعم تنويع محافظ المستثمرين ويرفع عدد الصناديق إلى 27، مما يسهم في نمو أسواق رأس المال في أبوظبي وتوفير فرص أوسع للاستثمار في أسهم كبرى الشركات الأمريكية.

توسع السوق والشراكة مع شبكة تبادُل الرقمية

من جانبه، قال راجيف جاين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "جي كيو جي بارتنرز"، إن التوسع في فرص وصول المستثمرين إلى استراتيجية الاستثمار في الأسهم الأمريكية يعزز مكانة أبوظبي كسوق استراتيجي. وأوضح أن تأسيس المقر الدولي في أبوظبي عام 2023 ساعد في توطيد العلاقات مع المستثمرين والمؤسسات في المنطقة. ويأتي هذا الإدراج في إطار التوسع المستمر للسوق، بعد إدراج صندوقين تديرهما شركة "هانوا لإدارة الأصول" في مطلع الشهر الجاري، يتيحان فرصاً في قطاعات التصنيع المتقدم والتكنولوجيا والدفاع والطيران والفضاء في كوريا الجنوبية. ويتيح الإدراج المزدوج، الذي يتم تداوله أيضاً في بورصة نيويورك، للمستثمرين في دولة الإمارات والأسواق المشاركة في شبكة "تبادُل" الرقمية فرصة الوصول المباشر لاستراتيجية جي كيو جي بارتنرز.