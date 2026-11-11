إدراج دي آي بي هولدينغ بسوق دبي المالي بأول طرح عام أولي للإمارات 2026

سوق دبي المالي يستقبل إدراج دي آي بي هولدينغ في أول طرح عام أولي بالإمارات لعام 2026، بقيمة سوقية 9.7 مليار درهم وعائد أرباح 7.5%.

أعلن سوق دبي المالي عن الإدراج الناجح لشركة دي آي بي هولدينغ بي إل سي المالكة لمجمع دبي للاستثمار ، في خطوة تمثل الأول من نوعها على صعيد الطروحات العامة الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2026. وقد عزز هذا الحدث الثقة القوية في أسواق رأس المال بالدولة، مؤكداً مكانة إمارة دبي كمركز استثماري عالمي رائد وجاذب للأموال العالمية.

تفاصيل الطرح العام وأداء السهم

قفز سهم "دي آي بي هولدينغ" بنسبة 6.7 % في أول جلسة تداول له بسوق دبي المالي، مما يعكس الإقبال المكثف من المستثمرين. وبلغت القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.9 مليار درهم (529 مليون دولار أمريكي)، حيث تم بيع 1,735,243,300 سهم عادي قائم، تمثل 20 % من رأس المال المُصدر للشركة.

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جاء هذا البيع من قبل دبي للاستثمار ش.م.ع، المساهم البائع الوحيد في الطرح، الذي يحتفظ بحصة تبلغ 80 % في الشركة بعد الإدراج. وحدد سعر الطرح النهائي عند 1.12 درهم للسهم، مما يعادل قيمة سوقية للشركة عند الإدراج تبلغ نحو 9.7 مليارات درهم (2.6 مليار دولار أمريكي).

العوائد المالية واستراتيجية النمو

حقق الطرح عائداً ضمنياً على توزيعات الأرباح يقارب 7.5 %، استناداً إلى توزيعات الأرباح السنوية المتوقعة للشركة والبالغة 725 مليون درهم عن السنة المالية 2027. وشهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مع تغطية قوية للاكتتاب عبر مختلف مستويات النطاق السعري المعلن سابقاً.

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أكد عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لشركة دي آي بي هولدينغ، أن الشركة تدخل هذه المرحلة من مركز قوة مدعومة بنموذج أعمال متميز ومنخفض المتطلبات الرأسمالية. وأشار إلى أن الأداء الاستثنائي خلال النصف الأول من عام 2026 يبرز الفرص الكبيرة المتاحة للبناء على هذا الزخم المستمر.

رؤية السوق ومكانة دبي المالية

قال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن إدراج دي آي بي هولدينغ يشكل مؤشراً على تجدد ثقة الشركات المصدرة والمستثمرين بقوة أسواق رأس المال في دبي. ولفت إلى أن القيمة السوقية الإجمالية لسوق دبي المالي تجاوزت 1 تريليون درهم، مسترشدين برؤية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، أن الإدراج يعكس قوة الطلب في أسواق دبي، حيث استقطب الطرح اهتماماً واسعاً من المستثمرين. وأكد أن هذا الإدراج يضيف إلى سوق دبي المالي نموذج أعمال متميزاً مدراً للدخل، يدعمه عقود إيجار طويلة الأجل وقاعدة راسخة من المستأجرين.

الاحتفاء بالإنجاز والشراكة الاستراتيجية

قرع كل من خالد جاسم بن كلبان، رئيس مجلس إدارة دي آي بي هولدينغ ونائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع، وعمر المسمار، جرس افتتاح جلسة التداول. وقد حضر الاحتفال معالي هلال سعيد المري، وحامد علي، بالإضافة إلى أعضاء مجالس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين.

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كما شارك في مراسم الإدراج شركة المال كابيتال، المستشار المالي لدبي للاستثمار في الطرح العام الأولي، وممثلون عن البنوك ومديري الاكتتاب والمستشارين القانونيين وغيرهم من الشركاء الذين ساهموا في إنجاز الطرح والإدراج بنجاح. وأعرب خالد جاسم بن كلبان عن فخر المجموعة بهذا الإنجاز الذي يمثل محطة مهمة لمسيرة التطور والنمو.