إدانات عربية دولية واسعة للاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

تصدرت الإدانات العربية والدولية المشهد بعد تعرض الكويت والبحرين لهجوم إيراني بصواريخ باليستية ومسيرات. وأكدت دول عربية تضامنها الكامل مع البلدين ورفضها للانتهاك الصارخ لسيادتهما، فيما حذّر مجلس التعاون الخليجي من أن هذه الاعتداءات تهدد أمن المنطقة. ودعت عدة دول إلى الكف الفوري عن التصعيد، مشيرة إلى أن الهجمات تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

تعرضت دولة الكويت ومملكة البحرين لعدوان إيران ي غادر عبر صواريخ باليستية و مسيرات حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضها. وقد دانت دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الاعتداءات بأشد العبارات، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة وتهديداً للأمن والاستقرار.

كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين ودعمها لكل ما يحفظ أمنهما واستقرارهما. من جانبها، أدانت الكويت العدوان الإيراني المتكرر ووصفته بالسافر، مشيرة إلى أنه يتجاهل المطالب الدولية ويمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين والمقيمين ولأمن المنطقة. وأكدت الكويت احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومنشآتها. بدورها، أدانت البحرين بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية، معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً للسيادة وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة.

ودعت البحرين إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات وفتح مضيق هرمز كاملاً دون قيود، وصون حرية الملاحة. كما أكدت أن صبرها لا يعني تهاونا وأن الدفاع عن سيادتها خط أحمر. من ناحيته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، استمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية، ووصفها بأنها تدل على رغبة إيران في زعزعة الأمن والاستقرار. وشدد على أن أمن الكويت والبحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، وأنه تقف موقفاً موحداً لدعمهما.

كما أدانت قطر الهجمات الإيرانية، مؤكدة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعاتها والعمل على خفض التصعيد. وبدورها، أكدت السعودية أن استمرار الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت يشكل تهديداً للأمن الإقليمي. وقد توالت الإدانات من دول ومجلس التعاون الخليجي ومصر، في إدانة موحدة لهذه الاعتداءات التي تعتبر تصعيداً خطيراً يهدد أمن الخليج والمنطقة بأسرها.

وتبرز هذه التطورات في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد في المنطقة، حيث تشكل هذه الهجمات تحدياً واضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2817 لعام 2026 الذي أدان الاعتداءات الإيرانية وأي محاولات لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية. وفي النهاية، تظل الدول المعنية متمسكة بخيار السلام والاستقرار، وتؤكد أن الخيار بين الانخراط في مسار السلام أو العزلة والتهميش بيد إيران، داعية إلى الكف عن الاعتداءات والامتثال للقوانين الدولية





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