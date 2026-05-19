إدانات دولية واسعة لاستهداف محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات وتحذيرات أممية من التصعيد

الأمين العام للأمم المتحدة ومجموعة من الدول يدينون الهجمات بطائرات مسيرة على محطة براكة النووية، مؤكدين خرق القانون الدولي وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

أثار الهجوم الذي استهدف محيط محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة موجة عارمة من القلق والادانات على المستويين الإقليمي والدولي، حيث اعتبرت هذه العمليات العدائية التي نُفذت بواسطة طائرات مسيرة خرقاً جسيماً لكافة المواثيق الدولية التي تحمي المنشآت المدنية والحيوية.

وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي أفادت باندلاع حريق في أحد المولدات الكهربائية نتيجة هذا الاستهداف، مشدداً على أن أي هجوم يطال المنشآت النووية هو أمر غير مقبول على الإطلاق ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وقد استغل غوتيريش هذا الموقف ليجدد تحذيراته المتكررة من مخاطر التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى ضرورة الوقف الفوري والشامل للقتال وتجنب أي تصرفات متهورة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي أو تتسبب في كارثة بيئية وبشرية لا يمكن تداركها، مؤكداً أن حماية البنية التحتية المدنية يجب أن تكون أولوية قصوى للجميع في ظل التوترات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.

من جانبها، سارعت مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة للتعبير عن تضامنها المطلق مع دولة الإمارات في مواجهة هذا الاعتداء الإرهابي. فقد أدانت سلطنة عمان بشدة الهجوم الذي وقع في منطقة الظفرة، وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان رسمي وقوفها إلى جانب الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسلامة أراضيها.

وشددت السلطنة على سياستها الثابتة والرافضة لكافة أشكال الأعمال العدائية والتصعيدية في المنطقة، داعية إلى تبني لغة الحوار والتفاوض لمعالجة التحديات القائمة بما يضمن احترام قواعد القانون الدولي وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يعكس الرؤية الخليجية الموحدة في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي بعيداً عن لغة السلاح والتهديدات. وفي ذات السياق، جاء الموقف البحريني حازماً وقوياً، حيث تلقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي برقيتين من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين، عبرا فيهما عن استهجانهما البالغ لهذا العمل الإجرامي.

وأوضح المسؤولون البحرينيون أن استهداف محطة براكة يمثل انتهاكاً ليس فقط للقانون الدولي، بل وللقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتحديداً القرار رقم 2817، الذي يشدد على حماية المنشآت المدنية والحيوية من أي اعتداءات. كما أشاد الجانب البحريني بكفاءة أنظمة الدفاع الجوي في إمارة أبوظبي التي تمكنت من التعامل مع الهجوم بمهنية عالية وسرعة فائقة، مما حال دون وقوع إصابات بشرية أو تسجيل أي تأثيرات على مستويات السلامة الإشعاعية، وهو ما يؤكد الجاهزية العالية لدولة الإمارات في حماية مقدراتها الوطنية وصون أمنها القومي ضد أي تهديدات خارجية.

وعلى الصعيد الأوروبي، لم يتأخر الموقف البلجيكي في إدانة هذا التصعيد الخطير، حيث وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ماكسيم بريفو، أي نشاط عسكري يهدد المنشآت النووية بأنه أمر غير مقبول بتاتاً، محذراً من أن تداعيات مثل هذه الهجمات لا تتوقف عند الحدود الوطنية للدولة المستهدفة، بل تمتد لتشكل خطراً على الأمن العالمي بأسره نظراً لطبيعة هذه المنشآت الحساسة. وأكد بريفو أن سلامة وأمن الطاقة النووية هي خطوط حمراء لا يمكن التفريط بها تحت أي ظرف من الظروف، مشدداً على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على البيئة والصحة العامة.

إن هذا التوافق الدولي الواسع يبعث برسالة واضحة مفادها أن استهداف المنشآت النووية هو عمل متهور يتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويتطلب رداً دولياً حازماً لضمان عدم تحويل المنشآت الحيوية إلى أهداف في الصراعات السياسية أو العسكرية، وضمان استمرار تدفق الطاقة بشكل آمن ومستدام للجميع





