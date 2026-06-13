إدانة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للادعاءات المغرضة ضد الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره لما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة ومعلومات غير موثقة تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وتسعى إلى التشكيك في مواقفهما ودورهما البناء في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد في بيان له أن هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية، وتأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول مجلس التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر قدمتا على مدى السنوات الماضية نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجاً مسؤولاً يهدف إلى ترسيخ الأمن وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها. وأكد أن دول مجلس التعاون ماضية بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، وأنها ترفض بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو فيها، ولن تؤثر في تماسكها ووحدتها أو في استمرارها بأداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.

13 يونيو 2026 أعرب الأمين العام ل مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره لما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة ومعلومات غير موثقة تستهدف دولة ال إمارات العربية المتحدة ودولة قطر ، وتسعى إلى التشكيك في مواقفهما ودورهما البناء في دعم ال أمن وال استقرار الإقليمي والدولي.

وأكد في بيان له أن هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية، وتأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول مجلس التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر قدمتا على مدى السنوات الماضية نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجاً مسؤولاً يهدف إلى ترسيخ الأمن وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

وأكد أن دول مجلس التعاون ماضية بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، وأنها ترفض بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو فيها، ولن تؤثر في تماسكها ووحدتها أو في استمرارها بأداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي





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