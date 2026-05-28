إدارة ترامب تسعى لإطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً

يُجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات لإنشاء ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس، مما يثير تساؤلات حول استقلالية المؤسسات النقدية.

في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 150 عاماً في تاريخ العملة الأمريكية، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس.

وفقاً لتقرير نشرته واشنطن بوست، استند إلى مقابلات مع أربعة موظفين حاليين وسابقين في وزارة الخزانة ومكتب الحفر والطباعة، فإن عدداً من المعينين السياسيين داخل الوزارة مارسوا ضغوطاً متكررة على الموظفين الفنيين لإعداد تصاميم أولية للورقة النقدية المقترحة، رغم وجود تحفّظات قانونية وإجرائية داخل المؤسسة. ووفق الصحيفة، فإن من بين أبرز الشخصيات المؤيدة للمشروع أمين الخزانة في الولايات المتحدة براندون بيتش ومستشاره الكبير مايك براون، وهما من المعينين السياسيين في إدارة الخزانة.

ووفق الموظفين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، فقد تم توجيه المكتب لإعداد نماذج أولية تتضمن وضع صورة الرئيس دونالد ترامب في وسط الورقة النقدية، إلى جانب توقيعات رسمية وشعارات رمزية مرتبطة بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة. وأشار أحد الموظفين إلى أن هذه الطلبات جاءت بشكل متكرر منذ العام الماضي، وأنها أثارت نقاشاً داخلياً حاداً حول مدى قانونية تنفيذها، خصوصاً أن القوانين الفيدرالية الحالية تنظم بدقة تصميم العملات الأمريكية.

وفق خبراء قانونيين وموظفين سابقين في وزارة الخزانة، فإن أبرز العقبات يتمثل في أن التشريعات الأمريكية الحالية لا تسمح بوضع صور أشخاص أحياء على الأوراق النقدية، وهو تقليد مستمر منذ القرن التاسع عشر، كما أن القانون يحدد الفئات النقدية التي يمكن إصدارها، ما يجعل فئة 250 دولاراً غير موجودة حالياً ضمن النظام النقدي الأمريكي





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامب ورقة نقدية جديدة فئة 250 دولاراً استقلالية المؤسسات النقدية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«تنمية المجتمع» في دبي وبنك الإمارات للطعام يُطلقان مبادرة «سلال الفواكه»نفذت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة إنسانية لتوزيع 250 سلة فواكه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام، التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن شراكات مجتمعية تُعزّز العمل الإنساني المستدام، وترسخ ثقافة العطاء.

Read more »

250 دولاراً بصورة ترامب.. هل يصبح أول شخص حي على العملة الأمريكية؟أكدت مصادر مطّلعة أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغطوا على مكتب...

Read more »