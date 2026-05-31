إدارة ترامب تتراجع عن إلزام طالبي الغرين كارد بمغادرة الولايات المتحدة

تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرارها الذي كان يقضي بإلزام المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة بتقديم طلباتهم من بلدانهم الأصلية، وذلك بعد انتقادات واسعة وتحذيرات من منظمات حقوقية من تداعيات سلبية على المهاجرين النظاميين. وقررت الوزارة تطبيق الإجراء على أساس كل حالة على حدة بدلاً من التعميم.

في تطور مفاجئ، تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرارها الذي أعلنته في 22 أيار/مايو الماضي، والذي كان يقضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة ( غرين كارد ) بتقديم طلباتهم من بلدانهم الأصلية، مع استثناءات محدودة جداً.

هذا التراجع جاء بعد موجة واسعة من الانتقادات والتحذيرات من منظمات حقوقية ومحامين وخبراء في شؤون الهجرة، الذين أكدوا أن القرار الأصلي كان سيسبب ضرراً كبيراً بالآلاف من المهاجرين النظاميين، بمن فيهم أزواج المواطنين الأميركيين والعمال المهرة والطلاب الذين يعيشون ويعملون بشكل قانوني في الولايات المتحدة. وقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي أن السياسة الجديدة لن تطبق على نطاق واسع كما كان مخططاً، بل سيتم النظر في كل حالة على حدة، مما يمنح الموظفين سلطة تقديرية لتحديد ما إذا كان على المتقدم مغادرة البلاد لتقديم طلبه أم لا.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي بياناً رسمياً أوضحت فيه أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقاً كانت مجرد تذكير للموظفين باستخدام سلطتهم التقديرية، وليست تغييراً جذرياً في السياسة. وأكدت الوزارة أن هذا التوجيه الجديد يؤكد على السياسة والقانون الراسخين منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنه لن يكون له تأثير كبير على ذوي المؤهلات العالية والكفاءات المتميزة الذين امتثلوا للقانون أصلاً.

ومع ذلك، جددت الوزارة التأكيد على أن الرئيس ترامب يواصل إعطاء الأولوية لهجرة تعزز الولايات المتحدة ثقافياً واجتماعياً ومالياً، وتحول في الوقت نفسه دون هجرة جماعية من دول العالم الثالث التي قال إنها تضر بالبلاد وبالأميركيين. هذا التراجع يعكس حالة من التخبط داخل الإدارة الأميركية بشأن سياسات الهجرة، والتي شهدت سلسلة من التغييرات المثيرة للجدل منذ تولي ترامب الرئاسة.

وكانت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) قد أعلنت في الأسبوع السابق أنه ابتداءً من ذلك التاريخ، على الأجنبي الموجود بصورة مؤقتة في الولايات المتحدة والذي يريد الحصول على الغرين كارد أن يعود إلى بلده لتقديم الطلب، إلا في ظروف استثنائية. وبحسب المتحدث باسم الدائرة، زاك كالر، فإن غير المهاجرين، مثل الطلاب والعمال المؤقتين أو الحاصلين على تأشيرات سياحية، يأتون إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة ولهدف محدد، ولا ينبغي أن تكون زيارتهم بمثابة خطوة أولى في عملية الحصول على الإقامة الدائمة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذا القرار كان سيجبر آلاف المهاجرين النظاميين، بمن فيهم أزواج المواطنين الأميركيين، على مغادرة منازلهم وأسرهم وأعمالهم لأسابيع أو حتى أشهر من أجل الحصول على الإقامة الدائمة خارج الولايات المتحدة. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، تمنح الولايات المتحدة أكثر من مليون غرين كارد كل عام، ومن بين المتقدمين هناك أكثر من نصفهم موجود داخل الولايات المتحدة.

وقد نددت منظمات حقوقية ومكاتب محاماة بهذا الإجراء الأصلي، محذرة من التباس كبير سيواجه طالبي الإقامة الدائمة، خاصة في ظل تعقيدات القوانين والإجراءات الأميركية. ويظل هذا التراجع خطوة في اتجاه تخفيف القيود، لكنه يترك الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل سياسة الهجرة في الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إقامة دائمة غرين كارد ترامب هجرة سياسة أميركية

United States Latest News, United States Headlines