إدارة ترامب تلوم بايدن على شلل الطيران بعد خلل تقني

اندلاع أزمة شلل في المطارات الأمريكية بسبب خلل في اتصالات المراقبة الجوية، مع تضارب اللوم بين إدارة ترامب وجو بايدن حول تقادم البنية التحتية.

بدأت حركة الطيران في الولايات المتحدة تعيد ترميم مسارها تدريجياً، يوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام من الشلل الجزئي الذي خلفه توقف مفاجئ لإقلاع الطائرات. ويُعد هذا الإجراء الاستثنائي ثاني إصدار لأمر وقف الطيران على الأراضي الأمريكية منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام ألفين وواحد، مما يعكس ندرة وقوع مثل هذه الأزمات في تاريخ الملاحة الجوية.

أسباب الأزمة التقنية وتأثيرها المباشر

أسندت إدارة الرئيس دونالد ترامب أسباب الأزمة إلى خلل فني حاد طرا في عمليات تحديث معدات الاتصالات التي تُستخدم لإدارة الحركة الجوية. وقد أثار القرار الصادر في ظهيرة يوم الجمعة تساؤلات واسعة حول قدرة أكبر اقتصاد في العالم على الحفاظ على استمرارية رحلاته في ظل تفوقه التكنولوجي المزعوم.

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كشفت بيانات شركة "فلت أوير" المتخصصة في تتبع الرحلات الجوية عن إلغاء أكثر من مائتين وخمسين رحلة مرتبطة بالولايات المتحدة يوم الاثنين. وتشمل هذه الرحلات الرحلات الداخلية وكذلك الرحلات الدولية القادمة أو المغادرة، مقارنة بأكثر من ألفين وثلاثمائة رحلة تم إلغاؤها يوم الأحد.

كما سجلت التقارير تأخر ما يزيد عن سبعمائة رحلة جوية خلال يوم الاثنين، وهو رقم يقل بشكل كبير عن أكثر من عشرة آلاف رحلة متأخرة سجلت في اليوم السابق له. وتوقع رئيس إدارة الطيران الفيدرالية برايان بيدفورد، يوم السبت، أن تعود الحركة إلى طبيعتها بحلول نهاية يوم الأحد، إلا أن وزير النقل شون دافي نفى ذلك.

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التضارب السياسي حول مسؤولية التقادم

وجّه الرئيس دونالد ترامب سهام الاتهام إلى إدارة سلفه جو بايدن، مؤكداً أنه ورث نظاماً يعاني من مشكلات متراكمة. وادعى ترامب أن الإدارة الديمقراطية السابقة تركت وراءها أوضاعاً بالغة السوء داخل إدارة الطيران الفيدرالية، مشيراً إلى أن الأموال التي أنفقت خلال فترة حكمهم لم تحقق النتائج المرجوة.

زعم ترامب أن تلك النفقات زادت من تدهور النظام بدلاً من إصلاحه، ودعا الكونغرس إلى الموافقة على تمويل عاجل لتحديث منظومة مراقبة الحركة الجوية القديمة. وأكد أن الأزمة الحالية هي ثمرة إهمال بيروقراطي طويل الأمد، مما يعزز موقفه السياسي في التصدي لانتقادات المعنيين.

من ناحيته، رفض وزير النقل شون دافي الدعوات المطالبة باستقالته على خلفية الفوضى التي عصفت بملايين المسافرين. وصرح دافي لشبكة "إيه بي سي نيوز" أن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي قد تستغرق وقتاً أطول، وذلك بسبب خروج الطائرات والأطقم من مواقعها المعتادة نتيجة الأزمة التي استمرت ليومين كاملين.

البنية التحتية المتقادمة ومتطلبات التحديث

أكد وزير النقل أنه تسلم بنية تحتية متقادمة لمراقبة الحركة الجوية، تشمل معدات رادار يعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي. وشدد دافي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، على أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن منصبه، لكنه طالب بالاعتراف بحالة البنية التحتية المزرية التي ورثتها الإدارة الحالية.

طالب شون دافي الكونغرس بتخصيص خمسة وخمسين مليار دولار لتحديث منظومة مراقبة الحركة الجوية وتطويرها بشكل جذري. وأكد أن هذا المبلغ ضروري لمواجهة الأزمة الحالية ومنع تكرارها في المستقبل، مما يضع عبئاً اقتصادياً كبيراً على الميزانية العامة.

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في المقابل، سارع الديمقراطيون إلى انتقاد الإدارة الجمهورية بشدة، معتبرين أن الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون منذ عامين كان لديه الوقت الكافي لاتخاذ خطوات جذرية. ويزعم المعارضون أن التقصير التشريعي والمالي هو السبب الرئيسي لتقادم أنظمة الطيران، مما ساهم بشكل مباشر في وقوع الاضطرابات الأخيرة.

عواقب الأزمة على المسافرين والمستقبل

على مدار عطلة نهاية الأسبوع، اضطرت آلاف العائلات والمتاجر إلى البقاء عالقين داخل المطارات المزدحمة التي فاقت طاقتها الاستيعابية. ووجد بعض المسافرين أنفسهم جالسين على الأرض، ينتظرون بفارغ الصبر أي معلومات حول إعادة حجز رحلاتهم أو تفاصيل التأخير، وسط حالة من الإحباط العام.

تستمر إدارة ترامب في جهود طمأنة المسافرين بعد أيام من الفوضى الشاملة التي عصفت بالشبكة الجوية. وقد حدد وزير النقل أن التحسن في حركة الرحلات سيبدأ خلال يوم الأحد، لكن العودة الكاملة للجدول الزمني المعتاد قد لا تتحقق قبل يوم الاثنين، مما يتطلب صبراً من الجمهور.

تبقى الأسئلة الكبيرة مفتوحة حول كيفية وقوع اضطراب بهذا الحجم في نظام يتبنى التقدم التكنولوجي. وتظهر الأرقام الصادرة أن الاستعادة الكاملة للانتظام ستستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً، مما يدفع الحكومة إلى تسريع وتيرة طلبات التمويل التشريعي.