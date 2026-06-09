إدارة معلومات الطاقة: مضيق هرمز لن يتعافى قبل 2027

أفاد تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الحركة عبر مضيق هرمز لن تعود إلى مستوياتها الطبيعية قبل أوائل عام 2027، بسبب الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة.

أعلنت إدارة معلومات ال طاقة الأميركية في تقرير حديث لها أن الاضطرابات الأمنية في مضيق هرمز ، والذي يعد أحد أكثر الممرات المائية حيوية لحركة النفط في العالم، ستستمر في التأثير على إمدادات ال طاقة العالمية لعدة سنوات قادمة.

وأكد التقرير أن الحركة عبر المضيق لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل أوائل عام 2027 على الأقل، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة والتي أدت بالفعل إلى تراجع كبير في الإنتاج. وأشارت الإدارة إلى أن إنتاج النفط في الشرق الأوسط انخفض بنحو 11 مليون برميل يومياً خلال شهر مايو الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري يتم تسجيله على الإطلاق.

ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تضرر البنية التحتية للنفط في دول مثل إيران والعراق والسعودية، والتي تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز لتصدير إنتاجها. وتوقعت الإدارة أن يظل جزء من الإنتاج معطلاً خارج السوق حتى نهاية عام 2027، مما سيخلق فجوة كبيرة في المعروض العالمي. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن تستمر أسعار النفط تحت ضغط تصاعدي خلال السنوات القادمة، مع بقاء الطلب العالمي مستقراً نسبياً.

كما حذرت من أن أي تصعيد إضافي في المنطقة قد يؤدي إلى تعطيل أكبر للملاحة ورفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة. وأوصت الدول المستهلكة بتعزيز مخزوناتها الاستراتيجية والبحث عن بدائل للطاقة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إنتاج النفط العالمي





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