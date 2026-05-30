إخراج أربعة أشخاص من كهف مغمور بالمياه في لاوس

قال متطوعون تايلنديون ، إنهم تمكنوا من إخراج أربعة أشخاص من كهف غمرته المياه في لاوس ، اليوم السبت، وذلك بعد ساعات من إخراج رجل آخر في وقت متأخر من مساء الجمعة.

والخمسة الذين أنقذوا ضمن سبعة من مواطني لاوس دخلوا الكهف في إقليم سايسومبون بحثاً عن الذهب، لكن تقطعت بهم السبل لأكثر من أسبوع، بعدما ارتفع منسوب المياه، وأغلق طريق الخروج. ولا يزال شخصان آخران مفقودين. وكتب كيركجارد بونجكاوونج، وهو غواص كهوف تايلندي مشارك في المهمة، في منشور على فيسبوك، اليوم السبت، إن جميع الرجال الأربعة خرجوا من الكهف. وعثر المنقذون على الأشخاص الخمسة، الأربعاء، لكنهم ظلوا عالقين داخل الكهف.

وقال مسؤولو الإنقاذ إن عمليات البحث مستمرة للعثور على المفقودين الاثنين. وأفادت مجموعة المتطوعين عبر فيسبوك، بأن فريقاً من تايلندا المجاورة انضم إلى جهود الإنقاذ، الأحد، كما أُرسلت تعزيزات إضافية بينها غواصون من فنلندا وفرنسا وإندونيسيا وماليزيا واليابان وأستراليا للمشاركة في العملية. وضم فريق الإنقاذ الدولي أعضاء سبق أن شارك بعضهم في عملية إنقاذ استمرت 17 يوماً في كهف





