إحصائيات دوري أدنوك: الإماراتي يتصدر التهديف والأهداف تتدفق في الدقائق الأخيرة

كشفت إحصائيات الموسم المنتهي من دوري أدنوك للمح_professionals عن ارتفاع كبير في معدل الأهداف خلال الدقائق الأخيرة من المباريات، مع هيمنة اللاعب الإماراتي على قائمة الهدافين. التفاصيل الكاملة عن توزيع الأهداف حسب الفترات الزمنية ونتائج المباريات والجنسيات الأكثر تسجيلاً.

أسفرت الإحصائيات الفنية لموسم دوري أدنوك للمحترفين المنتهي عن مؤشرات مثيرة للاهتمام، أهمها الزيادة الملحوظة في معدل التسجيل خلال الدقائق الأخيرة من المباريات، بالإضافة إلى الدور البارز للاعب الإماراتي في التهديف، في فصل تنافسي يتميز بتنوع الهجمات والخطط الهجومية.

بينت البيانات التي جمعتها رابطة المحترفين الإماراتية أن الفترة من الدقيقة 76 إلى 90 هي الأكثر من حيث عدد الأهداف المسجلة، حيث شهدت تسجيل 110 هدفًا، مما يدل على استمرار النزعة الهجومية للفرق حتى الدقائق الحاسمة، سعياً وراء الفوز أو التعادل. وحلّت الفترة من الدقيقة 46 إلى 60 في المرتبة الثانيةopsis 94 هدفًا، تلتها الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بـ 92 هدفًا، مما يشير إلى ارتفاع نسق اللعب بعد الاستراحة وقبل نهاية الشوط الأول.

من ناحية أخرى، كانت أول 15 دقيقة من المباريات الأقل تسجيلاً بـ 64 هدفًا فقط، تليها الفترة من الدقيقة 16 إلى 30 بـ 70 هدفًا، مما يعكس الحذر التكتيكي والدفاعي الذي يسود بدايات اللقاءات قبل أن تفتح المساحات ويزداد الإيقاع تدريجياً. من ناحية النتائج، كانت نتيجة 1-0 الأكثر تكرارًا، حيث ظهرت في 34 مباراة، مؤكدة أن العديد من المواجهات حُسمت بفارق هدف واحد.

وجاءت نتائجا 1-1 و2-1 في المرتبة الثانية بـ 23 مباراة لكل منهما، ثم الفوز بنتيجة 2-0 في 19 مباراة. كما تكررت نتيجة 2-2 في 13 مواجهة، و3-2 في 12 مباراة، مما يعكس وجود عدد من المباريات المفتوحة التي شهدت تبادلاً للأهداف حتى الدقائق الأخيرة.

تشير هذه الأرقام إلى توازن نسبي في مستويات العديد من الفرق، مع قدرة بعضها على حسم المباريات في الأوقات الحرجة، مما ساهم في رفع معدل الأهداف خلال الثلث الأخير من زمن اللقاءات، سواء بسبب الضغط الهجومي المتزايد أو التراجع البدني والتركيز في الخطوط الدفاعية. على صعيد الجنسيات الأكثر تسجيلاً، حافظ اللاعب الإماراتي على الصدارة برصيد 100 هدف، مؤكداً دوره المؤثر في المنظومة الهجومية للأندية وإسهامه الكبير في صناعة الفارق داخل الملعب.

وجاء اللاعبون البرازيليون في المرتبة الثانية بـ 80 هدفاً، مستمرين في تأثيرهم المعتاد في الدوري得益于 مهاراتهم الهجومية العالية، بينما حل اللاعبون المغاربة ثالثاً بـ 59 هدفاً، بعد موسم مميز لعدد من اللاعبين الذين لعبوا دوراً بارزاً في تعزيز القوة الهجومية لفرقهم. كما سجل اللاعبون الإيرانيون 28 هدفاً، مقابل 25 هدفاً لكل من لاعبي مالي وتوجو، بينما أحرز اللاعبون الأرجنتينيون 21 هدفاً.

تعكس هذه الأرقام التنوع الذي تتميز به أندية دوري أدنوك للمحترفين، من خلال المزج بين المواهب المحلية والعناصر الأجنبية القادمة من مدارس كروية متعددة، مما يثري المستوى الفني للمسابقة ويعزز قوتها التنافسية. وتؤكد الإحصائيات استمرار اللاعب الإماراتي كعنصر فاعل في المشهد الهجومي للدوري، بالتواكب مع الإضافة النوعية التي يقدمها المحترفون الأجانب.

فيما برز اللاعبان المغربي والبرازيلي بشكل خاص هذا الموسم، سواء من حيث التسجيل أو التأثير المباشر في صناعة الفرص والأهداف، مما يعكس نجاح الأندية في استقطاب عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق في أصعب اللحظات





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