إجمالي التصرفات العقارية في دبي يتجاوز 11.3 مليار درهم في أسبوع

تسجل دائرة الأراضي والأملاك في دبي أداءً قوياً للسوق العقاري مع بلوغ إجمالي التصرفات 11.3 مليار درهم خلال أسبوع عبر أكثر من 4000 صفقة، تتوزع بين مبايعات ورهون وهبات، مع تصدر منطقة مدينة المطار للمبايعات.

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أداء قوي في السوق العقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية 11.3 مليار درهم، stemmed from 4086 صفقة متنوعة شملت المبايعات والرهون والهبات.

شكلت المبايعات النسبة الأكبر بـ 3111 صفقة بقيمة 7.4 مليارات درهم، تليها الرهون العقارية بـ 738 صفقة بقيمة 2.5 مليار درهم، ثم الهبات بـ 237 معاملة بقيمة 1.2 مليار درهم. هذا الأداء يعكس نشاطاً مستمراً وثقة في سوق دبي العقاري. توزعت صفقات المبايعات على ثلاثة قطاعات رئيسية: الأراضي بواقع 167 صفقة، والوحدات السكنية بـ 2797 صفقة، والمباني بـ 146 صفقة. أما صفقات الرهون فتركزت على الأراض (189 رهناً)، والوحدات السكنية (444 رهوناً)، والمباني (105 رهونات).

من حيث نوع العقار، بلغت مبيعات العقارات الجاهزة (الفراغ) 3.3 مليارات درهم عبر 798 صفقة، بينما سجلت المبيعات على الخارطة (التخطيط المستقبلي) 4 مليارات درهم من 2313 صفقة، مما يدل على استمرار الطلب على كلا النوعين. حلت منطقة مدينة المطار في الصدارة من حيث قيمة المبايعات الأسبوعية بـ 611 مليون درهم، متبوعة بمنطقة الخليج التجاري (426 مليون درهم)، ومنطقة سيح شعيب 3 (348 مليون درهم)، وأم سقيم الأولى (328 مليون درهم)، ونخلة ديرة (305 مليون درهم).

هذه المناطق تُظهر التركيز الجغرافي للنشاط العقاري. في فئة الصفقات البارزة، سجلت معاملة رهن كبيرة لأرض مخصصة لمستشفى في منطقة ند الشبا 3 بقيمة 364 مليون درهم، كما رهنت فيلا قيد الإنشاء في منطقة نخلة جميرا بـ 69 مليون درهم، بالإضافة إلى بيع شقة سكنية على الخارطة في نخلة جميرا بقيمة 41 مليون درهم.

يُظهر التقرير استقراراً وحيوية في السوق العقاري بدبي، مع تنوع في أنواع الصفقات والمواقع، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويدعم مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري





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سوق دبي العقاري التصرفات العقارية مبايعات عقارية رهون عقارية دائرة الأراضي والأملاك

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