كشف تحليل حادث طيار كندا 2008 عن أهمية وجود طيارين في قمرة القيادة للتعامل مع حالات العجز المفاجئ، مع استعراض البروتوكولات الوقائية والإجرائية.

في ظل التساؤلات المتكررة حول ضرورة وجود طيارين اثنين داخل قمرة القيادة في الطائرات التجارية، تبرز الحوادث الجوية والإجراءات التنظيمية الصارمة أن دور مساعد الطيار ليس مجرد شكلي، بل هو حجر الزاوية في منظومة السلامة الجوية، خاصة عند تعرض قائد الطائرة لحالة طارئة تمنعه من أداء واجباته. ويوضح تقرير التحقيق الأيرلندي حول حادث تاريخي بتاريخ 28 يناير 2008، أهمية هذا النظام الدفاعي متعدد الطبقات، حيث واجه قائد طائرة بوينغ 767 تابعة لشركة طيران كندا خلال رحلتها من تورونتو إلى مطار هيثرو بلندن، وهي تحمل 146 راكبا، موقفًا غير متوقع تمثل في ظهور علامات اضطراب سلوكي واضحة على مساعد الطيار.

حالة عجز طيار كندا وسرعة التصرف

عندما تدهور الموقف الصحي أو النفسي لمساعد الطيار، اتخذ قائد الطائرة قرارًا حاسمًا بنزعه من قمرة القيادة فورًا، مما استدعى تحويل مسار الرحلة للطوارئ نحو مطار شانون في أيرلندا. ولضمان سلامة رحلة تحتوي على 146 راكبًا، استدعى قائد الطائرة أحد أفراد طاقم الضيافة الجوية الذي كان يحمل رخصة طيار تجاري، لتقديم المساعدة الفنية اللازمة داخل المقصورة، وهو ما انتهى بهبوط آمن تمامًا دون أي أضرار جسيمة أو خسائر في الأرواح، حسبما أثبته تقرير التحقيق الرسمي.

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آليات اكتشاف العجز والبروتوكولات الإجرائية

تُصنف هذه الحوادث تحت مظلة ما يُعرف بـ"عجز الطيار عن أداء مهامه"، وهي حالة قد تكون مفاجئة كالاغماء أو الإصابة بنوبة قلبية، أو تدريجية وصعبة الكشف عندما يفقد الطيار قدرته على التركيز واتخاذ القرارات السليمة رغم بقاءه جالسًا في مقعده. وتشير إرشادات السلامة الدولية إلى أن الأسباب متنوعة وتشمل أمراض الجهاز الهضمي، وانخفاض السكر، ونقص الأكسجين، والإرهاق الشديد، أو حتى السكتات الدماغية، مما يجعل من الصعب أحيانًا ملاحظة الخلل لدى زميله في حالة انشغالهم بالأعباء التشغيلية المرتفعة.

قاعدة التواصل مرتين وإجراءات الطاقم الأرضي

للتعامل مع هذه التهديدات، تعتمد شركات الطيران على "قاعدة التواصل مرتين" التي تفرض تدخل الطيار الآخر إذا لم يستجب زميله لمحاولتي اتصال متتاليتين أو لتحذير واحد بالغ الأهمية. في حال الاشتباه، تكون الأولوية القصوى للسيطرة على الطائرة والصعود لارتفاع آمن، بينما يتدخل طاقم الضيافة لتأمين الطيار المصاب ومنع حركاته غير المقصودة التي قد تؤثر على أدوات التحكم، فيقوم الطيار السليم بالتنسيق مع المراقبة الجوية لاختيار أقرب مطار مناسب للهبود.

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الاستغاثة الطبية والبيانات الوقائية الأسترالية

يختلف نداء الاستغاثة المستخدم حسب خطورة الموقف، حيث يُستخدم MAYDAY للخطر الجسيم الوشيك، وPAN-PAN للحالات الطارئة غير المميتة فورًا، ولا يعني عجز الطيار تلقائياً استخدام نداء الخطر الأقصى إذا كان الطيار المتبقي قادراً على الاستمرار بأمان. وتبرز إجراءات الوقائية أهمية خاصة في ضوء بيانات مكتب سلامة النقل الأسترالي التي سجلت 113 حالة عجز لأطقم الطيران بين 2010 و2014، حيث شكلت أمراض الجهاز الهضمي نصف هذه الحالات، مما يفسر سياسة تناول وجبات مختلفة لمنع التسمم الجماعي.

مستقبل التدريب والتكنولوجيا في الطيران

رغم التطور التكنولوجي الذي أتاح حلولاً للهبوط الآلي في الطائرات الصغيرة، يظل الجدل قائماً حول تقليل أعداد الطيارين، حيث بحثت وكالة سلامة الطيران الأوروبية إمكانية السماح لطيار واحد بالقيادة بينما يرتاح الآخر. غير أن الواقع العملي يثبت أن وجود طيار احتياطي فعال داخل المقصورة يمثل خط دفاع أخير لا غنى عنه، يشبه أنظمة المحركات الاحتياطية، لضمان استمرارية المهمة عندما يعجز الطيار الرئيسي عن مواصلة القيادة في ظروف الطوارئ.