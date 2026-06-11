إجراءات تنظيمية مشددة في المدارس الخاصة لضمان انضباط امتحانات نهاية العام الدراسي

تعميمات جديدة من المدارس الخاصة تشدد على ضرورة الالتزام باللوائح السلوكية والزي الرسمي، مع حظر تام للهدايا والاحتفالات داخل الحرم المدرسي لضمان سير الاختبارات النهائية بسلاسة.

مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2025-2026، أعلنت مجموعة من المدارس الخاصة عن حزمة من الإجراءات التنظيمية والتدابير الانضباطية الصارمة التي يجب على جميع الطلبة وأولياء أمورهم الالتزام بها بدقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإدارات المدرسية إلى توفير بيئة تعليمية مستقرة وهادئة تساعد الطلبة على التركيز الكامل في مراجعاتهم النهائية وأداء اختباراتهم بأفضل صورة ممكنة. وقد حددت المدارس يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026 ليكون آخر يوم دراسي فعلي قبل الدخول في مرحلة الامتحانات النهائية، مؤكدة أن هذا التاريخ يمثل نقطة التحول من مرحلة التحصيل الدراسي اليومي إلى مرحلة التقييم النهائي التي تتطلب أعلى مستويات الانضباط والجدية.

وفي تفاصيل التعميمات التي وجهتها المدارس، والتي اطلعت عليها صحيفة الإمارات اليوم، شددت الإدارات على منع تقديم أي نوع من أنواع الهدايا أو الحلويات أو التذكارات المادية للمعلمين أو الكوادر الإدارية في المدرسة. وأوضحت المدارس أن هذه السياسة ليست مرتبطة بفترة الامتحانات فحسب، بل هي نهج متبع طوال العام الدراسي بأكمله، وذلك بهدف الحفاظ على النزاهة المهنية وضمان عدم وجود أي تأثيرات جانبية قد تؤثر على تقييم الطلبة أو تخلق بيئة غير متكافئة.

وأكدت الإدارة أن الهدف الأساسي من هذا الحظر هو تعزيز العلاقة المهنية بين المعلم والطالب بناء على أسس الاحترام المتبادل والتقدير المعنوي بعيداً عن الماديات، مما يضمن بيئة تعليمية شفافة ومنظمة تخلو من أي محاباة أو ضغوط اجتماعية. من جانب آخر، وجهت المدارس تحذيرات شديدة اللهجة بخصوص إحضار أي أدوات أو مستلزمات تستخدم في الاحتفالات داخل الحرم المدرسي.

وشملت القائمة المحظورة القصاصات الورقية الملونة المعروفة بالكونفيتي، والصفارات، وعبوات الرش الملونة، وخيوط الرش الاحتفالية، بالإضافة إلى أبواق التشجيع والبالونات وأي مواد أخرى قد تسبب ضوضاء أو فوضى. وأشارت المدارس إلى أن هذه الممارسات الاحتفالية، رغم عفويتها، إلا أنها تؤدي إلى إخلال جسيم بالنظام المدرسي وتشتت انتباه الطلبة في وقت حرج من العام الدراسي.

وبناءً على ذلك، قررت الإدارات اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، حيث سيتم منع أي طالب يُضبط وبحوزته هذه الأدوات من أداء امتحاناته النهائية في المواعيد المحددة، وسيكون مضطراً لانتظار فترة الاختبارات التعويضية التي ستُعقد في شهر أغسطس المقبل، وهو إجراء يهدف إلى غرس قيمة المسؤولية والالتزام بالقوانين المدرسية. وفيما يتعلق بالمظهر العام، أكدت المدارس على ضرورة التزام جميع الطلبة بالزي المدرسي الرسمي المعتمد طوال فترة الدوام الرسمي وأيام الاختبارات.

وقد تم التشديد بشكل خاص على منع ارتداء النعال أو الأحذية المفتوحة، معتبرة أن الالتزام بالزي الكامل هو جزء لا يتجزأ من العملية التربوية ومن متطلبات الانضباط التي تعكس جدية الطالب واحترامه للمؤسسة التعليمية. وأوضحت المدارس أن المظهر المنضبط يسهم بشكل مباشر في تهيئة الحالة الذهنية للطالب للتركيز في مهامه الأكاديمية والابتعاد عن المظاهر غير الرسمية التي قد لا تتناسب مع قدسية قاعات الامتحانات.

ختاماً، دعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى القيام بدورهم الرقابي والتوعوي من خلال حث أبنائهم على اتباع هذه التعليمات بدقة وتفادي الوقوع في أي مخالفات قد تؤثر على مسيرتهم الدراسية أو تؤخر نجاحهم. وأكدت أن التعاون الوثيق بين البيت والمدرسة هو الركيزة الأساسية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، بما يضمن توفير أجواء من الهدوء والسكينة تتيح للطلبة تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية الممكنة.

إن هذه الإجراءات ليست مجرد قيود، بل هي إطار تنظيمي يهدف في المقام الأول إلى حماية مصلحة الطالب وضمان حصوله على حقه في بيئة اختبارات عادلة ومنظمة بعيدة عن كل ما قد يشوش تركيزه أو يعيق تقدمه في نهاية العام الدراسي





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