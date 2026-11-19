شركة إتش دي آي جلوبال تعلن عن أرباح تشغيلية بلغت 584 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مع تثبيت الإيرادات عند 7.6 مليار евро

حققّت شركة " إتش دي آي جلوبال"، الرائدة في قطاع التأمين المؤسسي والمتخصص، أرباحاً تشغيلية قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بقيمة 584 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. ويأتي هذا الرقم محقّقاً نمواً بنسبة 6% مقارنةً بـ551 مليون يورو التي تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الماضي، ليؤكد ذلك قوة مكانتها السوقية واستدامتها.

عوامل النمو في الأرباح والتشغيل

يعزى هذا التحسن في الأداء المالي بشكل مباشر إلى منهجية الاكتتاب الانضباطية التي تتبعها الشركة، والتي ساعدت في تحسين جودة المحفظة التأمينية. كما أسهمت التطورات الإيجابية على صعيد الخسائر التأمينية، وتحسّن ملحوظ في نتيجة خدمات التأمين، في دفع هذه الأرباح نحو مستويات أعلى من التوقعات.

استراتيجية إدارة المخاطر والسوق

تواصل شركة "إتش دي آي جلوبال" تركيزها الاستراتيجي على الإدارة الفاعلة لدورات السوق، بهدف تعزيز ربحية محفظتها التأمينية مع توفير الدعم الموثوق لعملائها وشركائها من الوسطاء. يأتي ذلك في ظل بيئة سوقية تشهد منافسة متزايدة، حيث تسعى الشركة للحفاظ على مستويات جيدة من الربحية من خلال تطبيق نهج مدروس وطويل الأمد في اختيار المخاطر وتسعيرها.

تفاصيل الأداء المالي والإيرادات

على صعيد الإيرادات، حافظت شركة "إتش دي آي جلوبال" على استقرار إيرادات التأمين عند 7.6 مليارات يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وهو ما يتوافق مع أداء الفترة المماثلة من العام الماضي. وفي وقت ذاته، ارتفعت نتيجة خدمات التأمين بنسبة 15% لتصل إلى 733 مليون يورو، مقارنة بـ638 مليون يورو في العام السابق، مما يعكس كفاءة في العمليات الجانبية.

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مساهمة تالانكس والأداء الاستثماري

سجّلت مساهمة "إتش دي آي جلوبال" في صافي أرباح مجموعة "تالانكس" نمواً بنسبة 11%، لتبلغ 455 مليون يورو مقابل 409 ملايين يورو في العام الماضي. وارتفع صافي نتائج التأمين والاستثمار قبل تأثيرات تقلبات أسعار الصرف إلى 243 مليون يورو، مقارنة بـ147 مليون يورو، مدفوعاً بزيادة حجم الاستثمارات وارتفاع إيرادات الفوائد الجارية.

توجيهات الإدارة والاستراتيجية المستقبلية

أكدت إدارة الشركة أن النتائج تعكس قوة نهجها المنضبط في الاكتتاب وقدرته على تحقيق أداء قوي رغم المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية. وأشارت إلى أن الشركة شهدت عدداً محدوداً للغاية من الخسائر الكبرى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مما يعزز ثقتها في المرحلة المقبلة ويؤكد دورها كشريك موثوق يدعم عملاءها في مسيرة التحول حول العالم.