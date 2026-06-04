أيرباص تكمل أول رحلة تجريبية للطائرة ايه 350 المعدلة لكانتاس

أوروبا تمد ترسانة الطيران الأسترالية لطائرة ايرباص ايه 350 المعدلة مع خطط توصيل سيدني بنيويورك ولندن في أواخر 2025، مع انقطاع جوهري في سلاسل الإمداد يعرقل الإنتاج

أعلنت شركة أيرباص عن إكمال أول رحلة تجريبية للطائرة التي تحمل طراز إيه 350 المعدل. وتم إنتاج 12 طائرة من هذا الطراز خصيصاً لشركة الطيران الأسترالية كانتاس إيروايز.

وخطط كانتاس لاستثمار هذه الطائرة في رحلات جوية مباشرة طويلة المدى تربط بين مدينة سيدني في أستراليا وبين المدن العالمية مثل نيويورك ولندن. قالت أيرباص إن الطائرة الجديدة رقم إيه 350-1000 يو. إل. آر فائقة المدى تم إطلاقها لأول مرة من مدينة تولوز في فرنسا، علقت في الجو لمدة 3 ساعات و43 دقيقة فوق الأراضي الفرنسية وساحلها على المحيط الأطلسي.

وبعد انتهاء رحلتها التجريبية، ستتم تحديث الطائرة لتتوافق مع المواصفات التجارية الخاصة بشركة كانتاس. وفيما يتعلق بتسليم الطائرة الثانية، فقد أكدت أيرباص أنها من المقرر تسليم طائرة أخرى في أبريل 2027، وتتميز بالفعل بأنها في مراحل متقدمة من التجميع النهائي، مع توقع أن تخرج أولاً من ورشة الطلاء خلال أيام. من جانب كانتاس، أشارت الشركة إلى أن أول رحلة طيران ناجحة للطائرة تمثل بداية جولة اختبارات تستمر لمدة شهرين.

وما زالت شركة كانتاس تخطط لتسليم 12 طائرة موديل إيه 350 المعدل في عام 2022 مع السعي لبدء تشغيل رحلات مباشرة من سيدني إلى عدة مدن أوروبية، بما في ذلك نيويورك ولندن، اعتباراً من أواخر عام 2025. ومع ذلك، قد واجهت عملية تصنيع هذه الطائرات صعوبات عند أيرباص بسبب مشاكل في سلاسل الإمداد، مما أدى إلى تأخير الجدول الزمني للإنتاج.

كما لم يتم بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة تربط الساحل الشرقي لأستراليا بكل أوروبا وبلغ طول مسافة السير الجوية من سيدني إلى لندن 17.17 ألف كيلومتر، ما يزيد بمقدار 1500 كيلومتر عن المسافة بين لندن ونيويورك. بالرغم من ذلك، فإن زمن الرحلة للخطين يتماثلان تقريباً، إذ يخضعان لرحلات تستغرق حوالى 22 ساعة بسبب تأثير الرياح المعاكسة





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