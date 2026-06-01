أول تطبيق عملي لقوانين فيفا الجديدة للحد من إضاعة الوقت في مباراة اليابان وأيسلندا

شهدت المباراة الودية بين اليابان وأيسلندا تطبيق قاعدة الـ10 ثوان للتبديل، حيث عوقبت أيسلندا بإبقاء البديل خارج الملعب دقيقة كاملة، استغلها اليابان لتسجيل هدف الفوز.

في إطار استعدادات المنتخب الياباني لبطولة كأس العالم 2026، خاض منتخب الساموراي مباراة ودية أمام منتخب أيسلندا، شهدت أول تطبيق عملي للقوانين الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ومجلس الاتحاد الدولي إيفاب، بهدف زيادة زمن اللعب الفعلي وتقليل إضاعة الوقت .

خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، قرر مدرب أيسلندا إجراء تبديلين، أحدهما بخروج اللاعب كريستيان هيلنسون ونزول إيساك ثورفالدسون، لكن هيلنسون تجاوز المدة المسموح بها للخروج من الملعب وهي 10 ثوان وفق التعديلات الجديدة. عندها طبق الحكم القرار، وأبقى اللاعب البديل خارج الملعب لمدة دقيقة كاملة من وقت اللعب الفعلي، مما أدى إلى نقص عددي في صفوف أيسلندا استفاد منه المنتخب الياباني، حيث سجل كوكي أوغاوا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

هذا التطبيق العملي يسلط الضوء على الآليات الجديدة التي تهدف إلى تسريع وتيرة المباريات وزيادة الوقت الفعلي للعب، حيث أن التعديلات تتضمن أيضًا معاقبة حراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من 8 ثوان بمنح الفريق المنافس ركلة ركنية، إضافة إلى تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى خلال 5 ثوان، وفرض فترة علاج خارج الملعب لمدة دقيقة لبعض الإصابات للحد من تعطيل اللعب. وتشمل التعديلات توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد فار للتدخل في حالات إضافية بينها الأخطاء المتعلقة بالبطاقات أو المخالفات التي تسبق تنفيذ الكرات الثابتة.

وقد رحب العديد من المحللين الرياضيين بهذه التعديلات، معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو تحسين جودة المباريات وزيادة الإثارة، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة من إضاعة الوقت في المباريات الكبيرة. لكن بعضهم أبدى تحفظات على صعوبة تطبيق بعض القوانين بدقة، خاصة فيما يتعلق بالتوقيت الدقيق لخروج اللاعبين وعلاج الإصابات. من المتوقع أن تستمر تجربة هذه القوانين في المباريات الودية القادمة قبل اعتمادها رسميًا في البطولات الكبرى.

وتعتبر هذه المباراة مثالًا واضحًا على كيفية تغيير القوانين لنتائج المباريات، حيث أن النقص العددي الناتج عن تطبيق القاعدة الجديدة كان حاسمًا في تسجيل الهدف الوحيد. يذكر أن الاتحاد الدولي يسعى من خلال هذه التعديلات إلى رفع متوسط زمن اللعب الفعلي من حوالي 55 دقيقة حاليًا إلى أكثر من 60 دقيقة في المباراة الواحدة. كما أن القوانين الجديدة تشمل أيضًا تسريع عملية استئناف اللعب بعد الأهداف والركنيات وضربات المرمى.

وفي السياق نفسه، أكد مسؤولو التحكيم أن الحكام تلقوا تدريبات مكثفة لتطبيق هذه القوانين بدقة، مع التركيز على عدم التساهل في احتساب الوقت الضائع. ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه القوانين في تحقيق هدفها دون التأثير على سير المباريات بشكل سلبي؟ الأيام القادمة ستكشف عن ذلك من خلال تطبيقاتها المتعددة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قوانين كرة القدم تعديلات فيفا إضاعة الوقت مباراة ودية المنتخب الياباني

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

عمومية تعاونية الشارقة تقر توزيع أرباح 20% | صحيفة الخليجأقرت الجمعية العمومية لتعاونية الشارقة، توزيع عائد على رأس المال بنسبة 10 في المئة وتوزيع عائد على مشتريات المساهمين بنسبة 10 في المئة، وذلك عن أعمال التعاونية لعام 2020.

Read more »

مجموعة الرستماني تقدم 10 ملايين درهم لحملة «100 مليون وجبة» | صحيفة الخليجأعلنت مجموعة الرستماني التبرع بمبلغ 10 ملايين درهم، ما يعادل 10 ملايين وجبة لحملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام ف

Read more »

تقرير يرصد 10 توجهات لقطاع الشباب بالإمارات خلال 10 أعوامأعد مجلس الإمارات للشباب وشركة «ستراتيجي آند» تقريراً لتحديد 10 توجهات رئيسية ستشكل ملامح قطاع الشباب في الإمارات خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك ضمن خمسة محاور رئيسية، هي: التعليم ورأس المال البشري، والعمل والإنتاجية، والصحة والسلامة، والمجتمع والاستدام

Read more »

10 إجراءات لجاهزية المبنى المدرسي في الامتحانات النهائية | صحيفة الخليجاعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، 10 إجراءات لضمان جاهزية المبنى المدرسي خلال امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2021-2022، المقررة انطلاقتها خلال الفترة 10-17 يونيو/ حزيران المقبل.

Read more »

شرطة دبي تحصل على تقييم 100% من دبي الرقمية | صحيفة الخليجحصلت القيادة العامة لشرطة دبي على تقييم 100% من هيئة دبي الرقمية في معيار «إمكانية الوصول لأصحاب الهمم» للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية؛ حيث حقق تطبيق شرطة دبي نسبة 10/10...

Read more »

نيابة الجنسية والإقامة تنظر 10 آلاف و576 قضية خلال 2022 | صحيفة الخليجسجلت النيابة العامة الاتحادية - نيابة الجنسية والإقامة - 10 آلاف و576 قضية خلال العام الماضي، بينما بلغ عدد القضايا التي تصرفت فيها 10 آلاف و790 قضية.

Read more »