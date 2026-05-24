أولاريو كوزمين مرشحا بقوة للعودة إلى تدريب دوري المحترفين

يبدو أن المدرب أولاريو كوزمين سيعود إلى تدريب دوري المحترفين خلال الموسم المقبل، بعدما أبدى ناديي الجزيرة والنصر اهتمامهم بالتعاقد معه.

علمت الإمارات اليوم أن المدرب أولاريو كوزمين أصبح مرشحا بقوة للعودة إلى التدريب في دوري المحترفين خلال الموسم المقبل. وأكد مصدر مقرب من المدرب الروماني أن ناديي الجزيرة و النصر يترقبان الموقف النهائي للقيصر مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، بعدما أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع المدرب البالغ من العمر 56 عاما.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام كرواتية أن المدرب زلاتكو داليتش تلقى عرضا لتولي تدريب منتخب الإمارات، عقب نهاية مشوار مدرب العين السابق مع منتخب كرواتيا في كأس العالم المقبلة، أصبح أولاريو كوزمين محط اهتمام أندية الدوري لكسب خدماته، والاستفادة من خبراته الكبيرة مع كرة الإمارات. وأوضح المصدر: الجزيرة هو الأكثر اهتماما بالتعاقد مع المدرب الروماني، ولكن وفقا لشروط مالية محددة وغير مبالغ فيها، حيث إنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي سيعلن النادي التعاقد معه خلفا للمدرب الهولندي مارينو بوشيتش.

وفي الوقت نفسه، دخل نادي النصر على الخط بعرض مادي أكبر لإقناع كوزمين بقيادة العميد في الموسم المقبل، بينما قد يخرج الجزيرة من المنافسة على التعاقد معه وعدم الدخول في مزايدات من أجل الحصول على توقيعه. وتابع المصدر: لم يتم حسم موقف المدرب مارينو بوشيتش مع نادي الجزيرة، حيث إن عقده مع الفريق انتهى بنهاية الموسم الحالي، مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين، إذ أن عدم التعاقد مع كوزمين، قد يفتح الباب أمام استمرار المدرب الهولندي مع فخر أبوظبي في الموسم المقبل.

وفي المقابل يسعى النصر للتعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، عقب نهاية عقد المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش بنهاية الموسم الحالي





