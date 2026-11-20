فريق من جامعة كولورادو بولدر يكتشف مركبات كيميائية سامة في أوكلاهوما. دراسة علمية تكشف مخاطر جديدة على البيئة والصحة العامة وتطرح تساؤلات حول مصادر التلوث.

أعلن باحثون في جامعة كولورادو بولدر عن رصد غير متوقع لمركبات كيميائية صناعية سامة في الهواء فوق مناطق زراعية بولاية أوكلاهوما الأمريكية، في اكتشاف يفتح آفاقاً جديدة لفهم مصادر التلوث في الغلاف الجوي. وقد تم نشر تفاصيل هذا الكشف العلمي في دورية ACS Environmental Au، مما يسلط الضوء على انتشار هذه الملوثات وتأثيراتها المحتملة على صحة الإنسان والبيئة.

تفاصيل الاكتشاف وآليات الرصد العلمي

تمكن فريق بحثي من جامعة كولورادو بولدر من تحديد وجود مركبات تُعرف باسم "البارافينات المكلورة متوسطة السلسلة" (MCCPs)، وهي مواد كيميائية تستخدم على نطاق واسع في تصنيع البلاستيك والمنسوجات وسوائل تشغيل المعادن. ويكتسب هذا الاكتشاف أهمية كونه أول رصد مُعلن لهذه الملوثات في هواء أمريكا الشمالية، وكذلك في أجواء نصف الكرة الغربي بالكامل.

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وقد جاء هذا الاكتشاف خلال حملة ميدانية أُجريت عام 2023 بالقرب من منطقة لامونت الريفية في ولاية أوكلاهوما، حيث كان الباحثون يدرسون عمليات كيميائية في الغلاف الجوي دون البحث تحديداً عن هذه المركبات. واستخدم الفريق جهازاً متطوراً لقياس الكتلة يعتمد على التأين الكيميائي بالنترات لمراقبة مكونات الهواء بصورة متواصلة على مدار شهر تقريباً في موقع زراعي.

وقد رصد الجهاز 18 مجموعة من مركبات البارافينات المكلورة متوسطة السلسلة في صورتها الغازية، بمتوسط تركيز قُدّر بنحو 3.1 نانوغرام لكل متر مكعب من الهواء. ووضح الباحثون أن هذا الرقم يمثل تقديراً أدنى للتركيز الفعلي، وليس بالضرورة الكمية الكاملة الموجودة في المنطقة، كما أن مستويات هذه المركبات كانت أعلى بكثير من تلك المسجلة في مناطق قطبية نائية.

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أدوار الباحثين والتفسيرات الكيميائية

لاحظ دانيال كاتز، طالب الدكتوراه في الكيمياء بجامعة كولورادو بولدر والباحث الرئيسي في الدراسة، أنماطاً غير مألوفة في البصمات النظائرية للمواد المرصودة، قبل أن يتمكن من تحديد هوية المركبات الكيميائية الغامضة. وأشار كاتز إلى أن اكتشاف مادة لم يكن الفريق يبحث عنها يمثل تجربة علمية مثيرة، لافتاً إلى أن العلماء بدأوا للتو في فهم طبيعة هذا الملوث العضوي السام.

كشفت الدراسة عن نمط يومي لافت في تغير تركيزات هذه المركبات، حيث ترتفع مستوياتها خلال ساعات النهار الأكثر دفئاً، بينما تتراجع ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة. ويرجح الباحثون أن درجة الحرارة تتحكم في كيفية انتقال هذه المواد بين الحالة الغازية والجسيمات العالقة في الهواء، وهو ما قد يؤثر في مدة بقائها داخل الغلاف الجوي.

أوضحت إيلي براون، أستاذة الكيمياء بجامعة كولورادو بولدر والمشاركة في إعداد الدراسة، أن تنظيم استخدام مادة كيميائية معينة قد يؤدي أحياناً إلى نتائج غير مقصودة، إذ تظل الحاجة الصناعية قائمة ما يدفع الشركات لاستبدال المواد المحظورة بأخرى قد لا تكون آثارها مفهومة بالكامل.

الآثار البيئية ومسار البحث المستقبلي

يرجح الباحثون أن استخدام الأسمدة العضوية المصنوعة من حمأة الصرف الصحي، والتي تتراكم فيها المركبات الكيميائية، قد يكون أحد المصادر المحتملة للمركبات التي رُصدت في أجواء أوكلاهوما. وتشير قياسات الرياح إلى احتمالية وجود عدة مصادر في المناطق المحيطة بموقع الدراسة، فيما تعزز التغيرات المرتبطة بدرجات الحرارة فرضية تأثر تركيزاتها بالتفاعلات الكيميائية.

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وتشير التحليلات إلى أن القيود المفروضة على بارافينات مكلورة قصيرة السلسلة (SCCPs) منذ عام 2009، قد دفعت الصناعات للاعتماد على بدائل متوسطة السلسلة. ويؤكد الفريق أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراء قياسات إضافية في مواقع جغرافية مختلفة وعلى مدار فصول السنة لتحديد مدى انتشار هذه المواد وفهم سلوكها الكيميائي بدقة.