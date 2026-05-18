أوكرانيا تندد بتجارب نووية في بيلارصيا ويطالب بحقوق مانحها فإنّ نشر الأسلحة النووية يشكل تهديدا عالميا

بعد إجراء مناورات نووية مشتركة في بيلارصيا، تدان أوكرانيا نشر الأسلحة التكتيكية وحثّ حلفائها الغربيّين على تشديد العقوبات ضدّ روسيا وبيلارصيا، معتبرة أنّه يشكل تهديدا عالميا.

أوكرانيا تندد بتدريبات نووية في بيلاروسيا وتعتبر نشر أسلحة تكتيكية تهديداً عالمياً وتدعو لتشديد العقوبات على موسكو ومينسك. استنكرت وزارة الخارجية الأوكرانية، الاثنين، التدريبات التي جرت على الأسلحة النووية في بيلاروسيا، وقالت إن نشر أسلحة تكتيكية هناك يشكل تحدياً غير مسبوق للأمن العالمي.

وقالت الوزارة في بيان: يضف الكرملين، بتحويل بيلاروسيا إلى قاعدته النووية بالقرب من حدود حلف شمال الأطلسي، شرعية فعلية على انتشار الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم ويضع سابقة خطرة .. وقد أعلنت روسيا وبيلاروسيا إجراء مناورات نووية مشتركة الاثنين، وسط توترات مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وفي ظل تعثر التفاهم مع واشنطن بشأن ضبط التسلح النووي.

وكانت روسيا نشرت خلال العام الماضي في بيلاروسيا صاروخ 'أوريشنيك', أحدث صواريخها فرط الصوتية القادرة على حمل رؤوس نووية، ما أدى إلى تحسُّن التوترات مع الناتو. وقد ذُكر أيضًا بأن وزارة الدفاع البيلاروسية: من المقرر خلال المناورات، التدرب على مسائل تتعلق بإيصال الذخائر النووية وإعداد استخدامها بالتعاون مع الجانب الروسي.

وقد دعت أوكرانيا أيضاً حلفاءها الغربيين إلى تشديد العقوبات على روسيا وبيلاروسيا، قائلة إن 'كل الدول التي تحترم نظام منع انتشار الأسلحة النووية يجب أن تندد بشكل حازم لا لتبرير مثل هذه الأعمال'





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تجارب نووية في بيلارصيا، نشر الأسلحة التكتيكية، أو

United States Latest News, United States Headlines