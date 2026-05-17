أوكرانيا تشن أكبر هجوم مسيّرات على موسكو، روسيا تعلن إسقاط مئات ومقتل 3 وإصابة 16، وتعلن لمل مفاوضات محتملة

أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها الأحد بأن دفاعاتها الجوية دمرت 1054 مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء العملية الخاصة. بينما دمرت قوات أسطول البحر الأسود 6 زوارق مسيرة للعدو. كما بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 1115 جندياًduring the last 24 hours.

أوكرانيا تشن أكبر هجوم مسيّرات على موسكو ، روسيا تعلن إسقاط مئات ومقتل 3 وإصابة 16، زيلينسكي يبرره رداً على كييف، الكرملين يلمح لمفاوضات محتملة شنت أوكرانيا ، أمس الأحد، هجوماً بالمسيرات هو الأكبر من نوعه، على موسكو ومقاطعاتها، ما اعتبره الرئيس الأوكراني «مبرراً» رداً على هجمات روسية على كييف الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 556 مسيّرة أوكرانية بين الساعة 22,00 من ليل السبت و7,00 من صباح الأحد، فيما جرى اعتراض 30 مسيّرة أخرى بين السابعة والتاسعة. وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، فإن هذا الهجوم على موسكو ومنطقتها هو «الأكبر منذ بدء الحرب» الروسية الأوكرانية. وأسفر الهجوم المكثف الذي شنته المسيرات الأوكرانية على العاصمة الروسية موسكو ومقاطعاتها، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أوكرانيا روسيا مسيّرات موسكو شنت هجوماً بالمسيرات هو الأكبر منذ بدء الحرب دفاعاتها الجوية أسقطت 556 مسيّرة أوكرانية بين 00 من ليل السبت و7 00 من صباح الأحد Hamster Is A Small Rodent That Is Commonly Rai قوات أسطول البحر الأسود دمرت 6 زوارق مسيرة للع بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 1115 جندي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سعر الذهب في مصر السبت 16 مايو 2026.. هل تنوي الشراء؟انتعشت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم السبت 16 مايو 2026، بشكل طفيف للغاية، عقب تذبذبها...

Read more »

سعر الدولار في البنوك المصرية السبت 16 مايو 2026كشفت البنوك المصرية، آخر أيام أسبوع العمل المصرفي، الخميس، عن أسعار الصرف للعملات...

Read more »

شهد إقبالاً واسعاً على متاحف السعديات بأبوظبي مع دخول مجاني 16-18 مايومنطقة ثقافية بجزيرة السعديات في أبوظبي شهدت إقبالاً واسعاً من الزوار والسياح على المتاحف والمعالم الثقافية، تزامناً مع استقبال عدد من المتاحف الجمهور مجاناً خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو/أيار الجاري.

Read more »

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقيةتترقب جماهير كرة القدم العربية، مساء السبت 16 مايو 2026، مباراة إياب نهائي بطولة...

Read more »

Manchester City vs Arsenal (Community Shield) - 16/08/2026شاهد حماس yayınlanan الدوري الإنجليزي الممتاز بين Arsenal و Manchester City في كأس الأمة يوم الخميس 16 أغسطس 2026 بفوز Manchester City بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يتنافس ايضا بين حصد اللقب حتى يتم العزازة في اللقب

Read more »

«نور وسلام».. رحلة بين كنوز الحضارة الإسلاميةأعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير، إتاحة زيارة متحف «نور وسلام» مجاناً للضيوف من الفئات المختلفة، خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وامتداداً لرسالة المركز الحضارية في صون الموروث الثقافي الإسلامي.

Read more »