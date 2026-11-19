قادة قمة أبيتك يرتدون أوشحة تحمل رموز طائر الرخ الأسطوري في شنتشن، حيث يعكس اللون الأحمر والأزرق ثقافة المدينة المضيفة وتقليد بدء من عام 1993.

ارتدت الزعماء العالميون أوشحة ملونة بألوان الأحمر والأزرق خلال الصورة الجماعية لقمة "أبيتك" في مدينة شنتشن الصينية، وهي هدية رمزية يقدمها البلد المضيف في تقليد يعود إلى عام 1993. جذب انتباه الحضور كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والزعيم الصيني شي جين بينغ ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، حيث اختاروا ألواناً تعكس هوية المدينة المضيفة. يرمز تصميم الأوشحة إلى طائر "البينغ" الأسطوري، الذي يجسد التعاون بين الاقتصادات الـ21 الأعضاء في المنتدى، بينما تعكس ألوانه التأثيرات المعرفية والإبداعية.

تفاصيل الألوان والرموز في أوشحة شنتشن

ارتدى قادة قمة "أبيتك" المنعقدة في شنتشن أوشحة حمراء بشكل عام، حيث اختار الرئيس الصيني شي جين بينغ اللون الأحمر، وهو الخيار الذي اعتمده معظم المشاركين أيضاً. على الجانب الآخر، ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللون الأزرق، وفقاً للتقارير الإعلامية التي تؤكد أن هذه الألوان كانت مجرد خيارات متاحة للزعماء. يثير اللون الأحمر الاهتمام بالتفاصيل ويحسن الأداء المعرفي، بينما يدعم اللون الأزرق القدرة على التفكير الخلاق، مما يضفي طابعاً عميقاً على المظهر الهادئ مقارنة بالسنوات السابقة.

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أساطير "كونبينغ" وهوية المدينة المضيفة

حملت الأوشحة شعار "كونبينغ يبسط جناحيه" في آخر الوشاح برسم صغير، وهو رمز يرتبط بهوية مدينة شنتشن في سياق استضافتها منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. يُعد طائر "البينغ" أو "الرخ" طائراً أسطورياً في الأدب الصيني، غالباً ما يُستخدم كونه رمزاً للطموح، والضخامة، والتحليق عالياً. ولدت هذه الرمزية من لقب مدينة شنتشن بـ"بينغ تشنغ" أي "مدينة طائر الرخ"، مما أضفى على الأوشحة طابعاً محلياً مميزاً بدلاً من الاكتفاء بالزخارف الصينية العامة.

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تطور تقاليد الملابس في مؤتمرات أبيتك

بدأ تقليد التقاط صورة جماعية للقادة بملابس موحدة في عام 1993، حين قدّم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون سترات جلدية للقادة خلال الاجتماع الأول لقادة "أبيتك" في سياتل. تلا ذلك في قمة إندونيسيا عام 1994 لترسيخ هذا التقليد، المتمثل في استخدام الأزياء وسيلة لاستعراض ثقافة الاقتصاد المضيف. ثم جاءت قمصان "الباتيك" في إندونيسيا عام 1994، وقمصان "بارونج" في الفلبين عام 1996، مع تمثيل الثقافة الصينية في قمة شنغهاي عام 2001 بارتداء سترات "تانج" التقليدية.

الابتكارات الثقافية وتأثيرها الدبلوماسي

تميزت السنوات التالية بمزيد من الإبداعات الثقافية، بين معاطف "دوروماغي" الكورية عام 2005، وأزياء "آو داي" الفيتنامية عام 2006، مع عودة إندونيسيا إلى قمصان "الباتيك" في 2013. وفي 2023 اختار القادة بدلات رسمية خلال قمة سان فرانسيسكو، بينما تميزت قمة 2026 في شنتشن بالألوان المستوحاة من هوية المحيط الهادئ. تظل الصورة الجماعية لقادة "أبيتك" رمزاً للتنوع والتقارب الثقافي بين الدول، حيث يتم استخدام الأزياء لتسليط الضوء على الهوية الثقافية للدولة المضيفة بعيداً عن القضايا السياسية والتجارية.