أوزبورن 1: أول حاسوب محمول يغلق أبواب شركته بتأثير أوزبورن

تاريخ جهاز أوزبورن 1 الذي غيّر مفهوم الحوسبة المتنقلة في 1981، وكيف أدى الإعلان المسبق عن منتجاته الجديدة إلى إفلاس الشركة وتكوين مصطلح اقتصادي عالمي.

في أبريل 1981، غيّر جهاز Osborne 1 مفهوم الحوسبة بشكل جذري عندما ظهر في معرض West Coast Computer Faire بمدينة سان فرانسيسكو. قدم المبتكر البريطاني آدم أوزبورن هذا الجهاز على أنه أول حاسوب محمول في العالم، رغم أنه كان يشبه حقيبة سفر صغيرة بوزن نحو 11.1 كيلوغراما، وشاشة أحادية اللون بحجم 5 بوصات تعمل بتقنية أنبوب أشعة الكاثود (CRT). لم يحتوي الجهاز على بطارية، مما استلزم توصيله بمصدر كهرباء دائم، لكنه كان مزودا بمحركين للأقراص المرنة بحجم 5.25 بوصات.

المواصفات التقنية والسعر التنافسي للجهاز

حقق الجهاز نجاحا فوريا بفضل سعره البالغ 1795 دولارا، الذي ضمه حزمة برامج مرفقة بلغت قيمتها نحو 1500 دولار. تضمنت هذه الحزمة نظام التشغيل CP/M 2.2، وبرنامج WordStar لمعالجة النصوص، وبرنامج SuperCalc للجداول الحسابية، إضافة إلى MailMerge ولغتي البرمجة Microsoft BASIC وcbasic. وقد أظهر الجهاز قدرته على عرض 52 حرفا في السطر الواحد عبر 24 سطرا، مما جعله خيارا جذبرا للمحترفين الذين يبحثون عن أدوات إنتاجية متنقلة.

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تأثير أوزبورن على سلوك المستهلكين والشركة

شهدت الشركة نجاحا مبدئيا حيث بدأت الشحنات في يونيو 1981، وحققت مبيعات تتجاوز مليون دولار بحلول سبتمبر من العام نفسه. ومع بداية عام 1982، وصلت شحنات الشركة إلى نحو 10 آلاف جهاز شهريا، وبلغت إيراداتها 73 مليون دولار خلال عامها الأول. ومع ذلك، أعلنت الشركة في يناير 1983 عن قرب طرح أجهزة جديدة مثل Osborne Executive وVixen، مما دفع العملاء والتجار إلى تأجيل الشراء.

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انهيار أوزبورن وتأثير الإعلان المسبق

أدى تأجيل المشتريات إلى تراجع الطلب وتراكم الأجهزة غير المباعة، مما اضطرت الشركة لإغلاق مصنع في نيوجيرسي وتسريح مئات الموظفين. أعلن آدم أوزبورن إفلاس الشركة رسميا في 13 سبتمبر 1983، بعد طرح Osborne Executive في أبريل 1983 بسعر 2495 دولارا، لكنه لم يتمكن من إنقاذ الموقف. أصبحت هذه الواقعة معروفة باسم "تأثير أوزبورن"، وهو مصطلح يصف مخاطر الإعلان المبكر عن منتجات جديدة تدفع العملاء للانتظار.

الإرث التقني وتأثيره على الحوسبة الحديثة

حاولت الشركة العودة للسوق بإطلاق Osborne 4 Vixen عام 1984، لكنها أغلقت أبوابها نهائيا في عام 1986. توفي مؤسسها آدم أوزبورن في عام 2003، بينما بقي Osborne 1 رمزا مهما في تاريخ التكنولوجيا، أثبت فيه وجود طلب على الأجهزة المحمولة وأسس لفكرة تقديم الحزم البرمجية المتكاملة.