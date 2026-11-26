دعاوى قضائية في الولايات المتحدة تتهم سبيس إكس بعدم حماية المستخدمين من محتوى ذكاء اصطناعي جنسي مزيف عبر غروك، مع مطالبات بغرامات وتقوية الضوابط.

أطلقا ولايتا أوريجون و فرجينيا الأمريكية دعويين قضائيتين متزامنتين ضد شركة سبيس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك ، في خطوة قانونية واسعة النطاق تستهدف أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة. وتركز الاتهامات الأساسية على فشل أنظمة غروك المدمجة مع منصة إكس في منع إنشاء مواد جنسية مزيفة لأشخاص حقيقيين، بما في ذلك الأطفال، دون الحصول على موافقتهم المسبقة.

تفاصيل الدعاوى وآليات الذكاء الاصطناعي

تشكل هذه الدعاوى القضائية أول تحرك قانوني رسمي من ولايات أمريكية ضد الشركة في ملف المخالفات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما يضع الضوابط التنظيمية التي تحكم أدوات ماسك تحت المجهر القانوني المباشر. تشير الشكاوى إلى أن الشركة لم تقم بتطبيق ضمانات كافية تحول دون استخدام الأداة في إنتاج صور ومقاطع مصطنعة ذات طابع جنسي استناداً إلى صور حقيقية لنساء وأطفال لم يمنحوا أي موافقة لاستخدامهم بهذه الطريقة.

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استندت الادعاءات القانونية إلى نتائج أبحاث دقيقة أجرتها جهات معنية بمراقبة المحتوى الرقمي، مثل مؤسسة مراقبة الإنترنت ومركز مكافحة الكراهية الرقمية. أشارت هذه الدراسات إلى استخدام الأداة على نطاق واسع في إنتاج وتداول مواد جنسية مفبركة، بما في ذلك محتوى يشتبه في أنه يصور استغلالاً جنسياً للأطفال، وهو ما يعكس ثغرة جوهرية في خوارزميات الحماية.

مواقف الأطراف المعنية والمخاطر القانونية

أكد المدعيان العامان في الولايتين أن سبيس إكس قدمت معلومات مضللة بشأن مستوى الأمان المعلن عنه في تطبيقي غروك وإكس، معتبرين أن هذا الخلل يشكل انتهاكاً صريحاً لقوانين حماية المستهلك والممارسات التجارية العادلة في ولايتي أوريجون وفرجينيا. وتطرح هذه الدعاوى تساؤلات مصيرية حول المسؤولية القانونية للشركات المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي عن المحتوى الذي تنتجه أنظمتها أو تتيح للمستخدمين إنشاؤه بحرية.

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من جانبها، ردت سبيس إكس على هذه التهم مؤكدة أنها تتخذ إجراءات حازمة ضد الحسابات التي تحاول تجاوز أنظمة الحماية الخاصة بها وإنشاء هذا النوع من المحتوى المخالف. وأشارت الشركة إلى أنها تقوم بإبلاغ جهات إنفاذ القانون عن هذه الحالات، وتؤكد استمرار تعاونها مع السلطات لملاحقة المخالفين قانونياً.

الآثار الملموسة والتداعيات التنظيمية

لا تقتصر المخاوف التي تطرحها الدعاوى على الأضرار المباشرة التي تلحق بالأشخاص المذكورين في المواد المزعجة، بل تمتد إلى تداعيات أوسع تتعلق بحماية الخصوصية وضمان سلامة المستخدمين على المنصات الرقمية. كما أثارت الشكاوى مخاوف جدية بشأن إتاحة المنصة للأعمار الشابة، لا سيما فئة المراهقين الذين يسمح باستخدام المنصة لهم ابتداءً من سن 13 عاماً.

طالبت كل من ولايتي أوريجون وفرجينيا المحاكم الفيدرالية بإصدار أوامر قضائية تلزم شركة سبيس إكس بتعزيز الضوابط التقنية بشكل فوري، بالإضافة إلى فرض غرامات مدنية ثقيلة واسترداد أي مكاسب غير مشروعة تحققها الشركة من خلال هذه الممارسات. كما طلبت ولاية فرجينيا تحديداً تعويضاً للمستهلكين عن الأضرار المزعومة التي لحقت بهم.

السياق العالمي والمستقبل التنظيمي

تأتي هذه التطورات القانونية في وقت تواجه فيه سبيس إكس تحقيقات ومراجعات تنظيمية مكثفة في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا وإيرلندا وفرنسا، وولاية كاليفورنيا الأمريكية، جميعها تركز على استخدام غروك في إنشاء صور جنسية غير رضائية.

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إذ يعيد هذا الملف إلى الواجهة جدلاً قانونياً متنامياً حول حدود مسؤولية منصات الذكاء الاصطناعي، حيث تتمسك شركات التكنولوجيا بأن المستخدم هو المتحكم الوحيد في طبيعة المخرجات عبر أوامره النصية. في المقابل، تسعى الجهات التنظيمية والقضائية إلى تحديد مدى كفاية هذا الدفاع في مواجهة الأضرار الجسيمة التي يمكن توقعها ومنعها عبر تصميم أنظمة أكثر أماناً وضوابط استخدام صارمة.