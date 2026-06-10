أوروبا تشهد ثاني أكثر أشهر مايو حراً والظواهر المناخية المتطرفة تصبح الوضع الطبيعي الجديد

يسجل العالم ثاني أكثر أشهر مايو حرارة على الإطلاق، مع موجة حر مبكرة في أوروبا الغربية وتحذيرات من ظاهرة النينيو القوية التي قد ترفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

سجّل العالم ثاني أكثر أشهر مايو حراً على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات، وفق ما أعلن مرصد ال مناخ التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم، بينما شهدت أوروبا موجة حر مبكرة واستثنائية، في مؤشر إلى أن الظواهر ال مناخ ية المتطرفة باتت تمثل الوضع الطبيعي الجديد في القارة الأوروبية.

وسُجّلت معدلات حرارة قياسية جديدة في بريطانيا وفرنسا وإيرلندا والبرتغال الشهر الفائت، حيث دفعت كتلة هوائية دافئة من شمال إفريقيا درجات الحرارة إلى مستويات أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية في مختلف أنحاء غرب أوروبا. وأفاد مرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ في تقريره الشهري لمايو بأن هذا الشهر شهد تحولا سريعا من طقس أبرد بكثير من المتوسط إلى واحدة من أشدّ موجات الحر المسجلة في أوروبا الغربية خلال هذه الفترة المبكرة من العام.

وقالت عالمة المناخ في كوبيرنيكوس سامانتا بورغيس: تُظهر موجة الحرّ المبكرة والشديدة بشكل غير معتاد مدى سرعة تحوّل الظواهر المناخية المتطرفة إلى الوضع الطبيعي الجديد بدلا من كونها حالة استثنائية. وأضافت: من المرجح أن هذا التحول السريع قد زاد من تأثيراته على السكان، ما لم يترك وقتا كافيا للناس أو للمحاصيل والنظم البيئية خلال موسم النمو للتأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة جدا.

وبلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي عالميا 15,81 درجة مئوية، ليُسجّل بذلك ثاني أعلى مستوى لمايو على الإطلاق، بحسب كوبرنيكوس. كما سجل متوسط درجة حرارة سطح البحر ثاني أعلى مستوى مسجل بعد مايو 2024، مع تحوّل الظروف نحو ظاهرة ال نينيو المناخية الدافئة. وحذرت التوقعات من أن ظاهرة ال نينيو المقبلة قد تكون من أقوى الظواهر المسجلة، مما قد يدفع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية في العام 2027.

وأشار كوبرنيكوس إلى أن درجات الحرارة ظلت عند مستويات مرتفعة بشكل استثنائي في مساحة واسعة من المحيط الهادئ الاستوائي. وتأتي هذه الموجة الحارة بعد شتاء دافئ بشكل غير مألوف في أجزاء كثيرة من أوروبا، مما أدى إلى ذوبان مبكر للثلوج وزيادة خطر الجفاف في بعض المناطق. ويحذر العلماء من أن استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة سيجعل مثل هذه الأحداث أكثر تواترا وشدة، وأن العالم يحتاج إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير للحد من أسوأ آثار تغير المناخ.

وقد دعت منظمات بيئية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتكيف مع الوضع الجديد، بما في ذلك تحسين أنظمة الإنذار المبكر والاستثمار في البنية التحتية المقاومة للحر. كما تشير البيانات إلى أن هذه الموجة لم تقتصر على أوروبا فقط، بل امتدت تأثيراتها إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث سجلت درجات حرارة قياسية في عدة دول. ويؤكد الخبراء أن تغير المناخ لم يعد تهديدا بعيدا، بل هو واقع يؤثر على حياة الملايين الآن.

وتزداد الحاجة إلى تعاون دولي لمواجهة التحديات المناخية، خاصة في ظل تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي تشير إلى أن الاحترار العالمي قد يتجاوز 1.5 درجة مئوية خلال العقد المقبل إذا لم يتم خفض الانبعاثات بشكل جذري





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