أوديمار بيغيه و سواتش تعلنان تعاوناً لإطلاق ساعة جيب مبتكرة تحمل اسم Royal Bob

في خطوة غير مسبوقة كسرت التوقعات، أزاحت شركتا ‘ أوديمار بيغيه ’ و‘ سواتش ’ الستار عن تعاونهما الجديد بإطلاق ساعة جيب مبتكرة تحمل اسم ‘ رويال بوب ’. وجاء هذا الإعلان ليفاجئ عشاق الساعات الذين ترقبوا إطلاق ساعة يد تقليدية، ليجمع هذا الإصدار الفريد بين فخامة الساعات السويسرية الراقية و ثقافة المنتجات الجماهيرية العصرية .

سبق الكشف الرسمي عن الساعة حملة إعلانية تشويقية في الصحف ووسائل الإعلام العالمية، اتسمت بالغموض وعدم الإفصاح عن تفاصيل المنتج أو أسعاره. وقد أثار ذلك تكهنات واسعة بين المتابعين حول هوية الشريك المرتقب، قبل أن يتم تأكيد هذا التحالف الاستثنائي بين العلامتين السويسريتين. – الأيقونية، أعاد هذا التعاون ابتكار التصميم بأسلوب مختلف جذرياً؛ حيث قُدمت كساعة جيب قابلة للتحول، مستوحاة من سلسلة ‘بوب’ الشهيرة التي أطلقتها علامة ‘سواتش’ في فترة التسعينيات.

– وقد طُرحت مجموعة ‘رويال بوب’ ضمن ثمانية إصدارات تتألق بألوان جريئة ومتنوعة، وحمل كل إصدار اسماً مستوحى من ‘الرقم ثمانية’ بلغات مختلفة، في إشارة رمزية إلى إطارها الثماني الأيقوني. – من المقرر أن تُطرح ساعات ‘رويال بوب’ حصرياً عبر مجموعة مختارة من متاجر ‘سواتش’. وفي لفتة داعمة لقطاع صناعة الساعات، أعلنت ‘أوديمار بيغيه’ أن كامل أرباحها من هذا التعاون ستُخصص لدعم الحرف التقليدية، والمساهمة في تدريب وتطوير الجيل الجديد من الحرفيين والمبدعين





