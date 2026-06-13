أوتو إيروسبيس تحقق إنجازاً تنظيمياً مهماً في تطوير طائرة فانتوم 3500 الخالية من النوافذ

نجحت شركة أوتو إيروسبيس في الحصول على موافقة FAA لورقة إصدار G-1، مما يفتح الباب أمام مرحلة اختبار طائرتها المستقبلية فانتوم 3500 التي تستهدف خفض الانبعاثات حتى 90% عبر تصميم بدون نوافذ وشاشات رقمية.

تشهد شركة أوتو إيروسبيس خطوة حاسمة في رحلة تطوير طائرتها المستقبلية فانتوم 3500 ، حيث نجحت مؤخراً في الحصول على موافقة تنظيمية هامة من إدارة ال طيران الفيدرالية الأمريكية ( FAA ).

هذه الموافقة، المعروفة باسم "ورقة إصدار G-1"، تمثل الانتقال من مرحلة تحديد المتطلبات إلى مرحلة إثبات القدرة على الالتزام بالمعايير التقنية والبيئية المنصوص عليها في الجزء 23 من القواعد الفيدرالية للطيران (14 CFR Part 23). وتمكّن هذه الخطوة الشركة من المضي قدماً ببرنامج التطوير بثقة أكبر، مع التركيز على اختبار قدرة الطائرة على تحقيق الكفاءة العالية والحد من الانبعاثات الضارة.

وفي إطار هذه العملية، يجرى الآن إعداد مجموعة من الاختبارات الهندسية والعملية التي تهدف إلى التحقق من أن فانتوم 3500 تلبي جميع المتطلبات التنظيمية قبل الإطلاق التجريبي المخطط له في عام 2027. ما يميز فانتوم 3500 هو التصميم الثوري الذي يخلّص الطائرة من النوافذ التقليدية، وهو ما يُعَدّ تحولاً جذرياً في مفهوم مقصورة الركاب. وفقاً لمهندسي أوتو إيروسبيس، فإن النوافذ الزجاجية تمثل عقبة أمام تدفق الهواء الانسيابي على سطح الطائرة، مما يزيد من مقاومة الهواء ويقلل من كفاءة الأداء.

لذلك تم استبدال النوافذ بشاشات رقمية متصلة بكاميرات عالية الدقة تُظهر المشهد الخارجي للركاب بصورة فورية، ما يسمح بالحفاظ على الانسيابية الهوائية وتعزيز تجربة الركوب دون الحاجة إلى فتحات زجاجية. وتُعَدّ هذه التقنية ليس فقط خطوة نحو تحسين الديناميكا الهوائية، بل أيضاً وسيلة لتقليل وزن الهيكل وبالتالي خفض استهلاك الوقود. تسعى أوتو إيروسبيس من خلال فانتوم 3500 إلى تقليل الانبعاثات الضارة بنسبة قد تصل إلى تسعين بالمائة مقارنةً بالطائرات التقليدية، ما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو طيران أكثر استدامة.

يعتمد المشروع على مجموعة من الابتكارات التقنية، تشمل تحسينات في نظام الدفع الكهربائي الهجين، واستخدام مواد مركبة خفيفة الوزن، بالإضافة إلى أنظمة إدارة طاقة ذكية تقلل من استهلاك الوقود أثناء مرحلة الإقلاع والطيران. كما أن الشركة تضع نصب عينيها تحقيق سرعات أعلى مع الحفاظ على استهلاك منخفض للوقود، مستفيدةً من التصميم الانسيابي المتقدم الذي يقلل من مقاومة الهواء.

مع استمرار مهندسي أوتو إيروسبيس في العمل على متطلبات الاعتماد وتنسيق الاختبارات، يتوقع أن تكون الرحلة الاختبارية الأولى للطائرة في عام 2027 نقطة تحول رئيسية في مسار تطوير طيران المستقبل، لتصبح فانتوم 3500 نموذجاً رائداً في مجال الطيران النظيف والفعال





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