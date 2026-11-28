شركة أوبن إيه آي تهاجم أبل قضائياً بتهمة سرقة معلومات سرية والتلاعب بالموردين، في تصعيد لنزاع بينهما بعد شراكة استمرت عاماً.

شرعت شركة أوبن إيه آي في شن هجوم قضائي مضاد ضد عملاق التكنولوجيا أبل في اليوم الجمعة، متهمةً الشركة المصنعة لهواتف آيفون بسرقة الأسرار التجارية وممارسة ضغوط غير مشروعة على مورديها لتعطيل مسار تطورها التجاري المستقبلي. وقد قدمت الشركة المطورة لبرنامج تشات جي بي تي وثيقة رسمية إلى المحكمة الفدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، رداً على دعوى سابقة رفعتها أبل في 10 يوليو الماضي، والتي كانت قد اتهمت فيها أوبن إيه آي بمحاولة سرقة معلومات حساسة بالتعاون مع موظفين سابقين.

تفاصيل التهم القانونية والمخالفات المزعومة

تستند دعوى أوبن إيه آي إلى اتهامات مفصلة تشير إلى أن أبل حاولت التدخل في علاقات العمل التجارية للشركة الناشئة عبر التلاعب بسلاسل التوريد، حيث طلبت من الموردين تقديم تقارير كاملة حول مشاريعهم المتعلقة بأوبن إيه آي، وتحديد هوية الموظفين المخصصين لهذه الأعمال تحديداً. وقد أدى هذا الضغط إلى خلق مناخ من الخوف بين الموردين، الذين عبروا عن قلقهم البالغ من احتمال فقدان العقود مع أبل، مما دفعهم إلى نقل أو تأجيل اجتماعاتهم مع أوبن إيه آي بشكل صريح لتجنب كشف نوايا أبل لهم.

Also read سنتكوم تنفي فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز

وكانت الشكوى قد سلطت الضوء على تدابير غير اعتيادية اتُخذت تحت وطأة التهديدات، مثل قيام أحد الموردين بتكليف فريق عمل منفصل بإنجاز عمليات الإنتاج الخاصة بأوبن إيه آي خلال ساعات الليل فقط، بينما تراجع مورد آخر عن تنفيذ مهام كانت مقررة مسبقاً نتيجة للضغوط المباشرة التي مارستها أبل. ولم تذكر وثائق الدعوى أسماء الموردين المتضررين، إلا أن التفاصيل توضح مدى التدخل المباشر الذي حاولت الشركة الكبيرة فرضه على البيئة التشغيلية لمنافستها المحتملة.

دور الموظفين السابقين والاتهامات الداخلية

تركز جزء آخر من الاتهامات على سلوك موظف سابق في أبل، الذي انضم إلى صفوف أوبن إيه آي لمدة ستة أشهر حتى شهر يونيو قبل أن يعود إلى شركته الأصلية المصنعة لهواتف آيفون، وتعرض لاتهامات بإرسال عشرات الوثائق السرية المتعلقة بنموذج أولي إلى أرقام هواتف شخصية، ثم عرض مشاريع الشركة التنفيذية في شهر يوليو على مسؤولي أبل بناءً على طلب المجموعة الداخلية.

Advertisement

كما اعترض محامو أوبن إيه آي بشدة على بند تعاقدي يمنع الموظفين السابقين في أبل الذين انتقلوا للعمل لدى أوبن إيه آي من محاولة استقطاب زملائهم السابقين طوال مدة عام كامل، واصفين إياه بأنه أداة قمع غير عادلة. وزعمت الشركة أنها اكتشفت محاولة من قبل إدارة أبل لدفع الموظفين إلى دمج ملفات العمل الحساسة مع حساباتهم الشخصية على خدمة التخزين السحابي آي كلاود، بهدف التمكن لاحقاً من اتهام من يغادرون الشركة بالسرقة الرقمية، وهو ما يعتبر تخطيطاً متعمداً لبناء قضايا قانونية زائفة.

تحول العلاقة من شراكة إلى منافسة شرسة

تشير التطورات الأخيرة إلى تحول جذري في طبيعة العلاقة بين الشركتين، اللتين أصبحتا شريكتين استراتيجيتين منذ دمج برنامج تشات جي بي تي في منتجات أبل خلال عام 2024، لتتحولا الآن إلى منافستين مباشرين في سوق الذكاء الاصطناعي. سعت أوبن إيه آي بنشاط إلى تطوير أولى أجهزتها المتصلة المصممة خصيصاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون الوثيق مع استوديو جوني آيف، وهو فريق التصميم الذي يقوده المسؤول السابق الشهير في شركة أبل جون أيف.

يتوقع المراقبون أن يؤدي هذا التصعيد القضائي إلى تعقيد المشهد التنافسي في قطاع التكنولوجيا، حيث تسعى أوبن إيه آي للاستقلال التقني وابتكار أجهزتها الخاصة دون تدخلات خارجية، بينما تحاول أبل الحفاظ على هيمنتها عبر سيطرة أكبر على سلسلة التوريد والمعلومات. وستبقى المحكمة الفدرالية في كاليفورنيا هي المحل الرئيسي لنظر هذه التهم المعقدة، والتي قد تمهد الطريق لفصل قانوني طويل الأمد يحدد حدود الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، مع ترقب لتداعيات هذا النزاع على سوق الهواتف الذكية والبرمجيات.