أوبك+ تحافظ على حصص الإنتاج النفطية دون تغيير في ديسمبر

أعلن تحالف أوبك+ الإبقاء على حصص إنتاج النفط دون تغيير للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وسط تباين مؤشرات السوق وتوقعات بنمو الطلب في 2027

أبقى تحالف أوبك+ حصص إنتاج النفط دون تغيير في ديسمبر المقبل، للشهر الثالث على التوالي. يعكس هذا القرار استمرار نهج الحذر في إدارة الإمدادات، وسط تداعيات حرب إيران على إنتاج عدد من دول التحالف.

ثبات الحصص النفطية في ديسمبر

توصلت مجموعة الدول السبع الرئيسية، بقيادة السعودية وروسيا، إلى اتفاق لتثبيت مستويات الإنتاج المستهدفة خلال الشهر المقبل. يواصل القرار قرار تعليق الزيادات الشهرية الذي بدأ تطبيقه بعد سلسلة من الزيادات امتدت ستة أشهر حتى أغسطس.

ويأتي هذا الإجراء بهدف التراجع التدريجي عن التخفيضات الطوعية التي أقرت في عام ألفين وثلاثة. تضم المجموعة السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.

تباين مؤشرات أسواق النفط

ويأتي القرار في وقت تتباين فيه مؤشرات السوق. إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى مئة وثمانين دولارا للبرميل في لندن الأسبوع الماضي. هذا الارتفاع جاء مع تصاعد المخاوف من تجدد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

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في حين أظهرت السوق الفعلية مؤشرات على تراجع أسعار شحنات الخام. جاء ذلك بالتزامن مع تعافي حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب.

ارتفاع الإنتاج الفعلي للتحالف

وفي المقابل، أظهرت بيانات أوبك ارتفاع الإنتاج الفعلي للتحالف بنحو تسعمئة وثلاثة آلاف برميل يوميا خلال سبتمبر. ليصل الإنتاج إلى ثلاثة وتسعين مليونا وثمانمائة وستة وثمانين ألف برميل يوميا.

هذا المستوى مقارنة بثمانية وثمانين مليونا وستمئة وخمسة وستين ألف برميل يوميا في أغسطس. وبذلك يكون الإنتاج قد ارتفع بنحو مليون ونصف المليون برميل يوميا خلال شهرين.

الأنظار نحو اجتماع نوفمبر المقبل

وقادت السعودية الزيادة في سبتمبر، بعدما رفعت إنتاجها بمقدار سبعة وأربعين ألف برميل يوميا. ليتجاوز إنتاجها ثمانية ملايين برميل يوميا، مقارنة بسبعة ملايين ومائتين وخمسة وسبعين ألف برميل يوميا في أغسطس.

وتتجه الأنظار إلى الاجتماع الوزاري الكامل للتحالف المقرر في تسعة وعشرين نوفمبر. والذي يُنتظر أن يحدد توجهات سياسة الإنتاج لعام ألفين وتسعة وعشرين.

يشمل ذلك مصير شريحة أخرى من التخفيضات تبلغ نحو مليوني برميل يوميا. يأتي ذلك في ضوء المراجعة الجارية للقدرات الإنتاجية للدول الأعضاء.

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تعديلات توقعات نمو الطلب العالمي

وتبدو إعادة هذه الكميات إلى السوق أكثر تعقيدا في ظل تفاوت القدرات الإنتاجية بين الدول. كما تستمر آثار الحرب على المنشآت النفطية والبنية التحتية في المنطقة.

ويتزامن ذلك مع خفض أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام ألفين وستة للشهر السادس على التوالي. خفض التوقعات إلى مئتي ألف برميل يوميا في تقديرات أكتوبر.

مقابل أربعمئة ألف برميل يوميا في تقديرات أغسطس. وبانخفاض إجمالي قدره مليون ونصف مليون برميل يوميا منذ أبريل.

في المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب في عام ألفين وسبعة إلى مليونين وستمئة ألف برميل يوميا. مقارنة بأربعة وعشرين مليون برميل يوميا في تقديراتها السابقة.

متوقعة تحسن الاستهلاك مع انحسار تأثير اضطرابات الإمدادات على السوق العالمية.