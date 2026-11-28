أوبن إيه آي تتهم أبل بمحاولة إقصائها من سوق الأجهزة عبر ضغوط على الموردين واتفاقيات توظيف غير عادلة، في تصعيد قانوني يمتد لكاليغورنيا.

تواجه شركة أوبن إيه آي صانعة هواتف أبل في مواجهة قانونية متصاعدة، حيث رفعت الأولى دعاوى مضادة أمام محكمة فيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا. تأتي هذه الخطوة رداً على الدعوى التي رفعتها أبل في يوليو الماضي، والتي اتهمت فيها شركة الذكاء الاصطناعي بسرقة أسرار تجارية عبر موظفين انتقلوا من أبل إليها. ويهدف هذا التصعيد القانوني إلى تحويل النزاع من اتهام أحادي الجانب إلى صراع قانوني متبادل يشمل الملكية الفكرية والموارد البشرية لكلا الجانبين.

اتهامات بضغط غير قانوني على موردي أبل

تزعم أوبن إيه آي أن شركة أبل تستخدم نفوذها السوقی لإقلاع المنافسين الجدد، حيث تتهمها بضغط الموردين لعدم التعامل معها. وتفيد الدعوى بأن أبل تجبر هذه الشركات على الكشف عن مشاريعها مع أوبن إيه آي وأسماء العاملين الذين لديهم خبرة سابقة في أبل. هذا الضغط يهدف إلى منع انتقال المواهب الهندسية والموارد الإنتاجية، مما يعيق قدرة شركة الذكاء الاصطناعي على دخول سوق الأجهزة بقوة.

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ووفقاً للمدافعين عن أوبن إيه آي، اضطر أحد الموردين المتخصصين في التشطيبات النهائية لنقل أعمال التصنيع الخاصة بمنتجات أوبن إيه آي إلى الوردية الليلية لتجنب تزامنها مع أعمال أبل. وقد أدى هذا الإجراء إلى زيادة التكاليف التشغيلية على شركة الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ. كما أبلغ موردون آخرون موظفي أوبن إيه آي بضرورة توخي الحذر عند تخصيص الموارد لإدارة هذه المشاريع خوفاً من فقدان عقود مهمة مع أبل.

جدل حول اتفاقيات التوظيف والملكية الفكرية

تطعن أوبن إيه آي في اتفاقيات التوظيف الخاصة بأبل، واصفة إياها بأنها غير عادلة وتمنع انتقال المواهب إلى شركات أخرى. وتشير الدعوى إلى بنود تحظر على موظفي أبل السابقين استمالة موظفي الشركة أو استقطابهم للعمل لدى جهات أخرى لمدة عام واحد. كما تعتقد أوبن إيه آي أن تعريف المعلومات الخاصة في اتفاقيات الملكية الفكرية لأبل واسع جداً، ليشمل جميع المعلومات غير المتاحة للجمهور، مما يفرض قيوداً غير معقولة على استخدام مهارات المهندسين.

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وتضيف الدعاية أن التهديد بالتقاضي يمنح هذه البنود قوة ردع فعلية، حتى لو كانت غير قانونية. وتخشى الشركة أن يؤدي ذلك إلى تدخلات في خصوصية الموظفين، مثل تفتيش أجهزتهم الشخصية وحساباتهم الإلكترونية، مما يعرضهم لخطر الملاحقة القضائية دون مبرر قوي. وتطلب أوبن إيه آي من القاضي رفض دعوى أبل، مؤكدة عدم ارتكابها لأي مخالفات، خاصة بعد موافقتها طواعية في أكتوبر على عدم استخدام الأسرار التجارية المتنازع عليها.

تفاصيل الاتهامات المتبادلة والأشخاص المعنيين

تتضمن الدعاوى المضادة اتهامات محددة بتورط شخصيات رئيسية في الشركة، مثل جوني آيف ، خبير التصميم السابق البارز لدى أبل، الذي يساعد أوبن إيه آي في تطوير منتجات جديدة. ومن المتوقع أن تكون المجموعة الأولى من هذه المنتجات عبارة عن مكبر صوت ذكي على شكل حلقة دائرية. هذا التعاون يبرز كيف تسعى أوبن إيه آي للتنقل في سوق الأجهزة بعد أن تعاونت سابقاً مع أبل لدمج تشات جي بي تي في أنظمة تشغيل أبل.

كما تشير دعوى أبل إلى مهندس سابق هو تشانغ ليو ، الذي انضم إلى أوبن إيه آي في يناير وكان يعمل في فريق أيفون. تتهم أبل ليو بأنه تمكن من الوصول إلى ملفات سرية تتعلق بالأجهزة لعدة أسابيع أثناء تطويره لأجهزة لصالح أوبن إيه آي، مستغلاً خللاً في نظام التحقق من الهوية. في المقابل، نفت أوبن إيه آي هذه المزاعم، معتبرة أنها محاولة لتحويل الانتباه عن الأدلة التي تدعي أبل وجودها.

مخاوف تتعلق بسرقة البيانات من موظف سابق

تزعم أوبن إيه آي أن أبل نفسها سحقت أسرارها التجارية، مشيرة إلى أن موظفاً سابقاً غادر أبل للانضمام إليها ثم عاد إلى أبل لاحقاً، قام بنقل أكثر من مائة ملف سري يتعلق بأجهزة أوبن إيه آي غير المطروحة بعد. وشملت هذه الملفات صوراً لأجهزة لم يُكشف عنها، وبيانات هندسية وتصنيعية، ومعلومات حساسة عن الموردين.

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وردت أبل بأن لديها سياسات صارمة لمنع استخدام المعلومات السرية لأصحاب العمل السابقين، وأنهم لم يجدوا أدلة تدعم مزاعم أوبن إيه آي. وأكدت أن شركة الذكاء الاصطناعي تحاول صرف النظر عن الأدلة القوية التي تثبت أن موظفيها حصلوا على معلومات تتعلق بمنتجات أبل. هذا التبادل المتبادل للاتهامات يخلق حالة من عدم اليقين القانوني الذي قد يستمر لأشهر، ويؤثر على استراتيجية كلا الشركتين في تطوير منتجاتهما التنافسية.

التداعيات المستقبلية على سوق التقنية

يعكس هذا النزاع القانوني المعقد التوتر المتزايد بين كبرى شركات التقنية فيما يتعلق بالملكية الفكرية والمواهب البشرية. إن استمرار هذه الدعاوى القضائية قد يؤثر على قدرة أوبن إيه آي على توسيع وجودها في سوق الأجهزة، مما يحد من منافستها المباشرة لصانعة هواتف أيفون . كما قد يؤدي ذلك إلى تشديد إجراءات حماية البيانات وتوظيف المهندسين في جميع أنحاء الصناعة.

سيبقى مصير هذه الدعاوى رهن قرارات المحكمة الفدرالية في سان خوسيه، حيث سيحكم القضاة على شرعية الاتفاقيات والتكتيكات المتبادلة. وستؤثر النتيجة النهائية ليس فقط على هاتين الشركتين، بل أيضاً على ديناميكيات سوق العمل التقني والعلاقات بين الشركات والموردين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. يستمر المتابعون لحظهم على هذا النزاع لرؤية كيف ستتطور الاستراتيجية القانونية لكلا الجانبين.