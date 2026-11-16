أوبن إيه آي توسع نطاق الإعلان في شات جي بي تي إلى 44 سوقاً مع شراكة أليف

أعلنت أوبن إيه آي عن توسع استراتيجي لخدمات الإعلان على منصة شات جي بي تي لتشمل 44 دولة عبر شراكة حصرية مع أليف، مما يسهل وصول العلامات التجارية للأسواق الجديدة.

أعلنت شركة " أوبن إيه آي" (OpenAI) رسمياً عن توسيع نطاق عملياتها الإعلانية على منصة الدردشة الذكية " شات جي بي تي" (ChatGPT) لتغطي 44 سوقاً جديداً حول العالم، وذلك من خلال إبرام شراكة إعلانية حصرية مع شركة الإعلانات الرقمية الكبرى "أليف" (Aleph). وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تسهيل وصول العلامات التجارية العالمية والوكالات الإعلانية المتخصصة إلى المستخدمين على المنصة، وتعزيز الوجود الرقمي لهذه الشركات في أسواق حيوية تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وبموجب بنود الاتفاقية الجديدة، أصبح بإمكان المعلنين الموجودين في هذه الدول الأربع والأربعين التعاقد مباشرة على المساحات الإعلانية المتاحة عبر منصة "أليف"، مما يضمن لهم تجربة سلسة واحترافية.

آلية التعامل المحلي والعملات والبنية التحتية الداعمة

تمنح هذه الشراكة المعلنين إمكانية الحصول على خدمات متكاملة تشمل الفوترة الإلكترونية، معالجة المدفوعات، والدعم الفني المحلي، وذلك من خلال فرق متخصصة تعمل داخل الأسواق المستهدفة لضمان تغطية شاملة. يتيح هذا النظام للشركات الدولية التعامل بلغاتها المحلية الخاصة والعملات الرسمية لكل دولة، بالإضافة إلى الاستفادة من التسهيلات الائتمانية المخصصة التي توفرها المنصة لدعم نمو الحملات الإعلانية. وتشمل قائمة الأسواق الجديدة التي انضمّت إلى هذه البنية التحتية عشرة دول في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الإمارات العربية المتحدة، مصر، المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، المغرب، كينيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، وتركيا.

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توسيع جغرافي يغطي قارات متعددة بأسواق متنوعة

إضافة إلى التوسع في إفريقيا والشرق الأوسط، تضم قائمة الأسواق المستهدفة أربع عشرة سوقاً في أمريكا اللاتينية، وستة عشر سوقاً في مناطق أوروبا وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى أربعة أسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ليصل العدد الإجمالي إلى 44 سوقاً. وتدير شركة "أليف" بنية تحتية قوية لخدمات الإعلان والمعاملات المالية في أكثر من 130 سوقاً حول العالم، مما يعزز من قدرتها على دعم هذا التوسع الضخم. وتمتلك "أليف" خبرة تمتد إلى 20 عاماً في قطاع التسويق الرقمي، وتتعاون مع أكثر من 50 منصة رقمية عالمية كبرى، كما تدعم شبكة تضم أكثر من 90 مكتباُ فرعياً منتشراً في مختلف أنحاء العالم.

رؤية مؤسس أليف حول مستقبل التواصل الذكي

وعلق غاستون تاراتوتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أليف"، قائلاً إن الذكاء الاصطناعي يفتح أساليب جديدة ومبتكرة للتواصل مع الجمهور المستهدف بأسلوب لم يسبق له مثيل. وأشار إلى أن الشراكة بين شركتيه تتيح للشركات الإعلان عبر "أوبن إيه آي" في 44 سوقاً مع دعم فعلي من الفرق المحلية التي توفر الفواتير بالعملات المحلية والخدمات الائتمانية المخصصة. وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في كيفية تفاعل العلامات التجارية مع المستخدمين، حيث تصبح الإعلانات جزءاً من السياق الطبيعي لاستخدام المنصة.

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تأثير مباشر على تجربة المستخدم والاستهداف الذكي

تستهدف هذه الشراكة الجديدة الاستفادة القصوى من طبيعة "شات جي بي تي" بوصفه منصة يستخدمها الأفراد بشكل يومي للتعلم، والاستكشاف، واتخاذ القرارات المهمة في حياتهم المهنية والشخصية. وهذا يمنح المعلنين مجالاً جديداً للوصول إلى جمهورهم في سياقات تفاعلية مرتبطة مباشرة باهتماماتهم واحتياجاتهم الفورية، مما يزيد من فعالية الحملات الإعلانية. وتعتبر هذه البيئة التفاعلية فرصة ذهبية للعلامات التجارية لتقديم رسائل مخصصة وذات صلة بسلوك المستخدم الحالي أثناء تفاعله مع الذكاء الاصطناعي.

مبادرات تعليمية ودعم رقمي عالمي من خلال أليف

لا تقتف جهود "أليف" على الجانب التجاري فقط، بل تدعم أيضاً مبادرات مجتمعية للتعليم والشمول الرقمي من خلال برنامج "خبير الإعلانات الرقمية" المعترف به من أكاديمية المهارات العالمية التابعة لمنظمة اليونيسكو. ويساهم هذا البرنامج في بناء كفاءات محلية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مما يدعم الاقتصادات الرقمية الناشئة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية الرقمية العالمية ودعم المعلنين في التعامل مع التعقيدات المحلية في الأسواق الجديدة التي دخلتها "أوبن إيه آي" عبر منصة "شات جي بي تي".