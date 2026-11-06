أهمية التلاحم الوطني في مواجهة الإرهاب والتطرف في الإمارات

تؤكد الإمارات أن التلاحم الوطني هو الحصن المنيع ضد الجماعات المتطرفة، حيث تعزز القيم الإسلامية والرؤية الحكومية وحدة المجتمع وتحمي الأمن والاستقرار الداخلي.

يعتبر التلاحم الوطني من أبرز ركائز قوة الدول ومنعتها، حيث يجمع أبناء الوطن على قلب واحد في ميادين البناء والعطاء، مما يرسخ قيم التراحم والتعاون والتكاتف بين أفراده. وكلما اشتدت أواصر هذه اللُحْمة الوطنية، زادت قدرة الأوطان على مواجهة التحديات الجسيمة، وتجاوز الأزمات الطارئة، وصيانة الأمن العام والمكتسبات الوطنية بكل حزم وفعالية.

الخطر الكبير للجماعات الإرهابية

تتجلى الخطورة البالغة للجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة في استهدافها المباشر لهذا الأساس المتين، حيث تسعى جاهدة إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، وإضعاف وحدة الصف، وبث الفرقة والعداوة بين أبناء الوطن الواحد. ويهدف هؤلاء إلى زعزعة أمن الدولة واستقرارها، وتقويض كل المكتسبات التي تم تحقيقها عبر عقود من الجهد المشترك.

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من أخطر أساليب هذه الجماعات وألاعيبها المعروفة سعيها الحثيث إلى اختطاف ولاء الأفراد وانتمائهم، عبر غرس الولاءات التنظيمية والحزبية الضيقة في نفوس أتباعها، وتقديم مصالح الجماعة وأهدافها الخاصة على المصالح العليا للأوطان. كما تصور هذه التنظيمات الانتماء إليها على أنه واجب ديني أو أخلاقي، وهو ما يعد انحرافاً خطيراً يستهدف تفكيك الروابط الوطنية وزرع الشقاق داخل المجتمع الواحد.

وتصل آثار هذه الانحرافات الفكرية والسلوكية إلى استباحة الدماء، وترويع الآمنين، والاعتداء الممنهج على الممتلكات والمرافق العامة، مما يهدد حياة المدنيين وراحتهم النفسية. وقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراء بالتأكيد القوي على أهمية الوحدة والاجتماع، والتحذير بشدة من الفرقة والتنازع، مستشهدة بالآيات القرآنية الكريمة: {واعتصموا بحبل الله جميعااً ولا تفرقوا}، و{ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}.

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الأدلة الدينية وقيم التعايش

تؤكد هذه الآيات الربانية بوضوح أن الاجتماع هو مصدر القوة والحصانة، بينما يُعد التفرق والتنازع من الأسباب المباشرة للضعف والفشل الحضاري. وتتجلى في مقاصد الشريعة الغراء حفظ النفوس، وصيانة الأمن العام، وجمع الكلمة، وإصلاح ذات البين، وتعزيز التسامح والتراحم بين الناس، وهي قيم سامية تناقض تماماً ما تقوم عليه الجماعات الإرهابية من غلو وتكفير وتحريض وعدوان.

ما تفعله هذه الجماعات يجلب على المجتمعات فتن واضطرابات خانقة، بينما تسعى القيم الإسلامية إلى بناء مجتمع مترابط متماسك. إن تعزيز الانتماء لوطنه وقيادته، وتنمية وعي الشباب بمخاطر الولاءات الحزبية والتنظيمية المشبوهة، يعتبر جزءاً أساسياً من هذا النهج الإسلامي السديد الذي يحفظ كرامات الإنسان ومكاسبه المجتمعية.

مخاطر العصر الرقمي والوعي

تتضاعف خطورة هذه الجماعات والمتطرفين بشكل كبير في العصر الرقمي، حيث تستغل المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية لبث سمومها الفكرية، وترويج دعاياتها المضللة، واستقطاب الشباب والناشئة، وإثارة النعرات والخلافات داخل المجتمعات المحلية. وقد تتخذ هذه الحسابات الوهمية من الأحداث والأزمات مدخلاً لنشر الشائعات، وفبرك المقاطع، وتأجيج المشاعر السلبية.

يعمل هؤلاء المتشددون على التشكيك في المؤسسات الوطنية، مستعينة بالحسابات الوهمية والوسوم الموجهة، حتى يتحول الخبر الكاذب إلى مادة للتحريض، والموقف الفردي إلى ذريعة لإثارة العداوات بين فئات المجتمع المتباينة. هذا السلوك يجعل الوعي الرقمي، والتثبت من المعلومات، والحذر الشديد من الخطابات التحريضية ضرورة بالغة الأهمية لصيانة العقول وحماية التلاحم المجتمعي من حملات التضليل والاستقطاب.

رؤية الإمارات الاستراتيجية

أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة حكومتها الرشيدة خطورة الإرهاب والتطرف على وحدة المجتمعات واستقرار الأوطان، فجعلت من مكافحة هذه الآفات أولوية وطنية راسخة وغير قابلة للتفاوض. وقد أرست منظومة تشريعية ومؤسسية متكاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف وخطابات الكراهية، وعملت بجد على ترسيخ الفكر المعتدل وقيم التسامح والتعايش.

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تمكنت الإمارات من تعزيز الولاء والانتماء والهوية الوطنية ضمن نهج حضاري حكيم يجمع بين الوقاية الفكرية والجاهزية الأمنية والتنمية الإنسانية الشاملة. وقد أثمرت هذه الرؤية السديدة عن مجتمع آمن مطمئن، متلاحم متراحماُ، تتآلف فيه القلوب، وتتكامل فيه الجهود، ويعيش على أرضه أكثر من مائتي جنسية من شتى بقاع الأرض في أجواء الأمن والاحترام والتضامن.

مسؤولية المحافظة على اللحمة

إن المحافظة على هذه اللحمة الوطنية مسؤولية عظيمة يشترك فيها الجميع، وتتأكد فيها أدوار الأسرة والمدرسة والمنابر الدينية ووسائل الإعلام والمؤسسات الوطنية بفعالية. يجب العمل على ترسيخ قيم المواطنة الصالحة، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وتوعية الأجيال بحقيقة الجماعات الإرهابية ومناهجها وأهدافها الهدامة، وتنمية قدرتهم على التمييز بين الفكر المعتدل والأطروحات المنحرفة.

يتطلب ذلك تحصين الشباب بالقيم الدينية والوطنية الأصيلة، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم وقيادتهم، وتنمية وعيهم بمخاطر الولاءات المشبوهة، مع ترسيخ ثقافة التثبت والتحقق من المعلومات، والحذر من الحسابات المشبوهة، ورفض كل خطاب يستهدف بث الفرقة والكراهية بين أبناء المجتمع. إن وحدة الأوطان أمانة كبرى تستوجب وعياً راسخاً، وولاءً صادقاً، وتلاحماً وثيقاً بين القيادة والشعب.

إن المجتمعات التي تعتز بقيمها، وتثق بقيادتها ومؤسساتها، وتدرك خطورة الجماعات الإرهابية وأهدافها الهدامة، تمتلك من المناعة الفكرية والتماسك الداخلي ما يعينها على حماية أمنها واستقرارها، ومواصلة مسيرتها التنموية والحضارية بثبات واقتدار. إن أعظم ما يواجه به الوطن الإرهاب والتطرف هو التلاحم الوطني والتحصين القيمي، وكلما اشتدت أواصر هذا التلاحم خاب مسعى المتطرفين، وبقي الوطن شامخاً عزيزاً آمناً مستقراً ماضياً في مسيرته نحو المجد والريادة والازدهار.