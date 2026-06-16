أهمية لوكاكو الفورية تعيد بلجيكا للمنافسة في كأس العالم

في مباراة ودية، دخول روميلو لوكاكو كبديل أحدث هدفاً عكسياً وفرصة لبلجيكا قبل كأس العالم. المدرب رودي جارسيا يوضح خطط الفريق للاستفادة من المهاجم القوي.

لم يمض على دخول روميلو لوكاكو الملعب سوى ما يزيد قليلاً على 20 ثانية، حتى أجبرت قوته ومثابرته المدافع المصري محمد هاني على تحويل الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه، مما يؤكد أهمية هذا المهاجم بالنسبة للمنتخب البلجيكي في كأس العالم ل كرة القدم .

وتعادلت بلجيكا 1-1 مع مصر في المجموعة السابعة، يوم الاثنين، بعدما منح إمام عاشور التقدم للمنتخب القادم من شمال أفريقيا في الشوط الأول. وكانت بلجيكا تكافح من أجل تسجيل هدف التعادل حتى دخل لوكاكو القوي الملعب وأحدث تأثيراً فورياً، إذ جذب انتباه مدافعين اثنين، بينما حول هاني الكرة إلى شباكه بالخطأ. هذه اللحظة اختصرت عبقرية لوكاكو في قراءة المساحات واستغلال قوته البدنية لخلخلة دفاعات الخصم، ما يجعله ورقة رابحة للمدرب رودي جارسيا في البطولة المقبلة.

قضى المهاجم جزءاً كبيراً من العام الماضي بعيداً عن الملاعب، إذ لم يلعب سوى 69 دقيقة فقط مع نابولي الإيطالي في الموسم الماضي بسبب الإصابة، لكنه عاد ليثبت جدارته في المباريات الدولية. فقد سجل هدفه الدولي رقم 90 في الفوز 2-0 على كرواتيا، كما صنع هدفاً بعد دخوله بديلاً في الفوز الكبير 5-0 على تونس. ومع ذلك، لا يزال لوكاكو غير جاهز بدنياً لبدء المباريات بعد غياب طويل، لكن بلجيكا تأمل أن يتحول قريباً من بديل مؤثر إلى لاعب أساسي.

وقال رودي جارسيا، مدرب بلجيكا: "علينا التقدم خطوة بخطوة. نريد الوصول لأبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة مع لوكاكو.

" وأضاف: "هذا هو هدفنا الأول، وإذا استطاع أن يلعب دور البديل المؤثر، ويدخل الملعب ويسجل في كل مرة، فسيكون ذلك رائعاً. " وتابع: "أنا سعيد من أجله، وعندما تكون منافساً وترى لوكاكو يدخل أرض الملعب فمن المحتمل أن تشعر بالخوف ويتزايد قلقك. " لم يعد لوكاكو يتمتع بالسرعة أو الحركة التي كان يتمتع بها في الماضي، لكنه يعوض ذلك بالقوة البدنية والذكاء التكتيكي في التعامل مع المدافعين.

فهو يجيد الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، وفتح المساحات لزملائه، وإنهاء الهجمات بلمسة واحدة. هذا التطور في أسلوب لعبه يجعله أكثر فتكاً في منطقة الجزاء، خاصة مع تراجع الحاجة إلى الركض خلف الكرات الطويلة. وفي المقابل، لا يتحلى شارل دي كاتيلير، الذي بدأ المباراة ضد مصر، بنفس الخصائص البدنية، بينما يفتقر دودي لوكيباكيو للخبرة الدولية الكافية. أما المهاجم الآخر في القائمة، ماتياس فرنانديز-باردو، فهو مشروع لاعب للمستقبل ولا يملك حتى الآن تأثير لوكاكو.

إذا تمكنت بلجيكا من منح لوكاكو مزيداً من الدقائق في المباريات القادمة، فستزداد فرصها في الفوز بأول لقب لها في كأس العالم بشكل كبير. وتخوض بلجيكا مباراتها التالية ضد إيران يوم الأحد، قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد نيوزيلندا في 26 يونيو/ حزيران. وسيركز كلا الفريقين على إيجاد طرق لإيقاف خطورة لوكاكو، لكنه يظل لاعباً قادراً على حسم المباريات منفرداً.

قدرته على تغيير مجرى اللقاءات من خلال دخوله كبديل تجعله سلاحاً استراتيجياً للمدرب جارسيا، الذي يعول على خبرته الدولية الطويلة لقيادة الهجوم البلجيكي في اللحظات الحاسمة. ومع عودة لوكاكو تدريجياً إلى مستواه، تبدو بلجيكا مرشحة بقوة لتجاوز دور المجموعات والمنافسة على اللقب العالمي الأول في تاريخها





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