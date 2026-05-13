أهمية الألياف الغذائية في النظام الغذائي والوقاية من الأمراض المزمنة

تحتوي الألياف الغذائية على العديد من الفوائد الصحية، ومنها الوقاية من الإصابة بالانيميا، وتحسين صحة القلب والدم، وتقليص فرص الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، وتحسين الهضم، وزيادة الشعور بالشبع، والإفراط في تناول الطعام، وخفض الكوليسترول وفيتامين د وغيرها من الفوائد الصحية

للإجابة عن هذه الأسئلة، قالت أخصائية التغذية في مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية، دانييلا كريل، إن الألياف الغذائية هي كربوهيدرات لا يستطيع جهازنا الهضمي تحويلها إلى طاقة.

وأضافت أن الألياف الغذائية تنقسم إلى نوعين، هما: ألياف قابلة للذوبان وألياف غير قابلة للذوبان، مشيرة إلى أن كلا النوعين مهمان لنظام غذائي صحي؛ إذ تمتص الألياف القابلة للذوبان، مثل تلك الموجودة في التفاح والخوخ والكمثرى، الماء وتنتفخ في الأمعاء. وبفضل تركيبها الشبيه بالهلام، تدعم الألياف القابلة للذوبان صحة الأمعاء وتُساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.





