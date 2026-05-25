أنطونيو كونتي يودع نابولي في مؤتمر صحفي مؤثر ويكشف أسباب رحيله الصادمة

تفاصيل رحيل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن نادي نابولي بعد موسم انتهى بالوصافة، واعترافاته حول الفشل في توحيد الفريق وتصريحات الرئيس دي لورينتيس حول المستقبل المالي والفني للنادي.

في مشهد درامي عكس حجم التوتر والطموح في آن واحد، أعلن المدرب الإيطالي القدير أنطونيو كونتي رحيله رسميا عن قيادة نادي نابولي ، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه برئيس النادي أوريليو دي لورينتيس .

جاء هذا الإعلان بعد موسم طويل وشاق انتهى فيه الفريق في المركز الثاني، محققا وصافة الدوري الإيطالي، وهي نتيجة قد تبدو إيجابية للبعض ولكنها بالنسبة لشخصية تنافسية مثل كونتي كانت تمثل نقصا في تحقيق الهدف المنشود وهو اعتلاء منصة التتويج. وصف كونتي رحلته مع النادي بأنها كانت رائعة ومليئة بالتحديات، مؤكدا أن قرار الابتعاد نابع من قناعة شخصية تامة، حيث أشار إلى أنه تواصل مع الرئيس قبل فترة من الزمن لينهي هذه الشراكة، معتبرا أن الصداقة التي تربطه بدي لورينتيس جعلت من السهل إدراك أن الوقت قد حان لطي هذه الصفحة والبحث عن آفاق جديدة في مسيرته المهنية.

ولم يكتف كونتي بإعلان الرحيل، بل ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم اعترافات صادمة حول كواليس غرفة الملابس، حيث أقر صراحة بأنه فشل في مهمة توحيد صفوف الفريق من أجل الدفاع عن اللقب. وأوضح أن القيادة الفنية لا تقتصر فقط على وضع الخطط التكتيكية في الملعب، بل تمتد لتشمل القدرة على صهر جميع العناصر في بوتقة واحدة لتحقيق هدف مشترك، وهو الأمر الذي شعر كونتي أنه لم ينجح في تحقيقه بالكامل في نابولي.

وأضاف بنبرة ملؤها الشفافية أنه تعرض للكثير من التقارير السامة التي حاولت تشويه صورته أو التقليل من مجهوداته، مؤكدا أن النادي في هذه المرحلة يحتاج إلى دماء جديدة وعقليات مختلفة قادرة على دفع الفريق نحو الأمام، معتبرا أن تراجعه في هذه النقطة يجعله يرفع يده اعترافا بالمسؤولية، مما يجعل استمراره في الكفاح أمرا غير منطقي من وجهة نظره الفنية والمهنية في الوقت الراهن. من جانبه، حاول أوريليو دي لورينتيس تخفيف حدة التصريحات وتبرير عدم تحقيق اللقب بإلقاء اللوم على الإصابات التي ضربت صفوف الفريق في توقيتات حرجة، إلا أن كونتي قاطعه في لحظة صريحة ومثيرة، مؤكدا أن الإصابات ليست السبب الوحيد، بل إن قوة المنافسين وتحديدا إنتر ميلان كانت عاملا حاسما.

وأشار كونتي إلى أن إنتر ميلان قدم مستويات مذهلة أهّلته للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مما يجعله فريقا متكاملا يصعب التغلب عليه على مدار موسم كامل. هذا التباين في وجهات النظر بين الرئيس والمدرب كشف عن حجم الضغوط التي كانت تحيط بالفريق، خاصة بعد الخسارة أمام بولونيا التي وصفها دي لورينتيس بأنها كانت نقطة التحول النفسية لكونتي، حيث شعر المدرب حينها بخيبة أمل عميقة جعلته يدرك أن المعجزة التي كان يطمح إليها قد لا تتحقق في ظل الظروف الراهنة المتاحة له.

وفي ختام المؤتمر، تطرق دي لورينتيس إلى الجانب المالي الذي يعد حجر الزاوية في أي مشروع رياضي، مؤكدا لكونتي وللجماهير أن سقف الإنفاق في نابولي محدود مقارنة بالعمالقة الأوروبيين مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان. وأوضح أن النادي يتبع سياسة مالية صارمة تهدف إلى الاستدامة وتجنب الديون، وهو ما يفرض قيودا على التعاقدات الضخمة التي قد يطلبها بعض المدربين.

ورغم هذا التحدي المالي، وجه الرئيس وعدا صريحا للجماهير بالبحث عن مدرب ناجح يمتلك القدرة على استكمال المشروع الفني الذي بدأه كونتي، مع الحفاظ على هوية الفريق وطموحاته العالية. لقد كان وداع كونتي لنابولي لحظة فارقة، حيث امتزجت فيها مشاعر الامتنان للشخص الذي حاول إعادة الهيبة للفريق، مع الاعتراف بالقصور الذي حال دون تحقيق الحلم الأكبر، تاركا خلفه تساؤلات كثيرة حول هوية القائد القادم الذي سيجرؤ على تولي المهمة في مدينة لا تقبل إلا بالذهب





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نابولي أنطونيو كونتي الدوري الإيطالي دي لورينتيس كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines