أنشيلوتي يتطلع إلى فينيسيوس كقوة محورية للبرازيل في مونديال 2026

يستعرض التقرير دور فينيسيوس جونيور في تعادل البرازيل مع المغرب وأهمية مدربه كارلو أنشيلوتي في استعادة أمجاد المنتخب قبيل كأس العالم 2026.

استعاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ذكريات كأس العالم 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة، حين كان يساعد الجهاز الفني لإيطاليا على قيادة الروح القتالية التي قاد بها روبرتو باجيو المنتخب إلى نهائي البطولة أمام البرازاريين.

اليوم، وهو يواجه تحديًا مختلفًا في مونديال 2026 مع منتخب البرازيل، يضع أنشيلوتي أملًا كبيرًا على الفتى فينيسيوس جونيور ليصبح النجم القادر على إقناع الجماهير بعودة المنتخب إلى قمة العالم. يذكر تقرير موقع ذا أتلتيك أن البرازيل احتاجت إلى لمسة فينيسيوس في مواجهة المغرب على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، بعدما تأخرت في النتيجة وتعرضت لهجوم مبكر من الخصم. تدخل نجم ريال مدريد لتسجيل هدف التعادل بطريقة مميزة عكست قوته التقنية وسرعته في استغلال الفرص.

أشار فرانشيسكو ماوري مساعد مدرب المنتخب إلى أن فينيسيوس يتميز بحركة كاحل مميزة عند التسديد، وأنه لا يحتاج إلى وقت طويل لتحضير الكرة قبل إطلاقها بقوة ودقة نحو المرمى. هذه القدرة ظهرت مرارًا مع ريال مدريد، حيث ساهم فينيسيوس في تتويج الفريق بدوري الأبطال 2022 أمام ليفربول، ثم في ويمبلي 2024 ضد بوروسيا دورتموند، والجماهير البرازيلية تنتظر أن يكرر هذا الأداء مع الزي الوطني.

دخل فينيسيوس البطولة وهو يسعى لتحسين إحصاءاته الدولية؛ فقد سجل عشرة أهداف في خمسين مباراة مع المنتخب، وهو معدل أقل مما يتوقعه المتابعون من لاعب سبق أن كان مرشحًا لجوائز الكرة الذهبية. قبل المباراة ضد المغرب، أعرب فينيسيوس عن رغبته في استغلال كل فرصة لإثبات قدرة البرازيل على العودة إلى منصات التتويج، مؤكدا أن الفريق يحتاج إلى الاحتفاظ بالكرة والتحرك بشكل أكثر تنظيمًا بعد بداية سيئة.

في اللقاء، فتح المغربي إسماعيل صيباري الأرضية بهدف بعد تمريرة رائعة من إبراهيم دياز، ووصف أشرف حكيمي أداء منتخبهم بعبارة "البرازيليون الأفارقة"، في إشارة إلى أسلوب اللعب القوي الذي فرضه الفريق المغربي على الأكثر تتويجًا بكأس العالم. عقَد الاتحاد البرازيلي علاقة عمل مع أنشيلوتي بهدف استعادة أفضل نسخة من فينيسيوس، بعد أن شهد تطور اللاعب الكبير تحت إشراف المدرب الإيطالي خلال فترة وجودهما مع ريال مدريد.

أكّد فينيسيوس أن أنشيلوتي يمنحه الثقة والحرية التي حظي بها في النادي، مشيرًا إلى أن لديه فرصة لصنع تاريخ جديد لبلاده مع زملائه. حاول أنشيلوتي تهدئة المخاوف بعد بداية متعثرة للمنتخب، مؤكدًا أن الفوز بكأس العالم لا يتحقق من المباراة الأولى، مستعيدًا تجربة 1994 عندما خسر إتحدى إيرلندا في الافتتاحية قبل أن يقود إيطاليا إلى النهائي.

يعتقد أنشيلوتي الآن أن فينيسيوس قد يلعب دور باجيو في 1994 إذا أراد قيادة البرازيل إلى النصر، خاصة بعد أن وصف أداء الفريق في الشوط الأول أمام المغرب بأنه غير متوازن ويفتقر إلى القوة المطلوبة. فينيسيوس هو اللاعب الذي أعاد البرازيل إلى التعادل، مسجلاً هدفًا فرديًا عندما لم ينجح باقي عناصر الهجوم في إحداث الفارق، بينما أهدر إيغور تياغو فرصته، ولم تصل محاولات رافينيا للنتيجة المرجوة.

أشاد أنشيلوتي بأداء فينيسيوس بعد اللقاء، مؤكدًا أنه خطير ويمتلك كل المقومات التي تساعده على تقديم بطولة كأس عالم كبيرة في وقت تحتاج فيه البرازيل إلى تألقه لمطاردة اللقب السادس في تاريخها





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كأس العالم كارلو أنشيلوتي فينيسيوس جونيور البرازيل المغرب

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