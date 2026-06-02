أنشيلوتي يطمئن على نيمار: لا نستعجل عودته في كأس العالم 2026

المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يؤكد عدم التسرع في عودة نيمار من الإصابة، ويشير إلى تقدمه الجيد في التعافي قبل انطلاق كأس العالم 2026.

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، المدير الفني ل منتخب البرازيل ، عدم استعجاله عودة نجم الهجوم نيمار دا سيلفا إلى المباريات الرسمية، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في ربلة الساق خلال تدريبات المنتخب التحضيرية لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاءت تصريحات أنشيلوتي وسط أجواء من الترقب والتساؤلات حول جاهزية نيمار، الذي غاب عن المنتخب لما يقرب من ثلاث سنوات متأثرًا بالإصابات المتكررة، قبل أن يعود إلى صفوف السيلساو في هذه النسخة المرتقبة من المونديال. وأوضح المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب وصول بعثة الفريق إلى مدينة نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأمريكية أن حالة نيمار الصحية مطمئنة، وأن الجهاز الفني يفضل التعامل بحذر لضمان عودته بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف أنشيلوتي أن نيمار يتقدم بشكل جيد في مرحلة التعافي، غير أن الفريق ليس في عجلة من أمره للمخاطرة بمشاركة اللاعب قبل اكتمال جاهزيته الطبية والفنية. وكان الطبيب الخاص بالمنتخب البرازيلي، رودريغو لاسمار، قد أعلن قبل أيام أن نيمار يعاني من إصابة في ربلة الساق اليمنى، وأن فترة غيابه عن الملاعب قد تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، مما يثير بعض القلق بشأن إمكانية لحاقه بالمباراة الأولى في مرحلة المجموعات أمام المغرب المقررة في الثالث عشر من شهر يونيو المقبل.

ومع ذلك، يبدو أن أنشيلوتي يثق في إمكانية تجهيز نيمار ولو لدقائق محدودة في المباراة الثانية أو الثالثة أمام هايتي واسكتلندا على التوالي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبات قوية تسعى لتحقيق المفاجآت. ويُعد نيمار البالغ من العمر 34 عامًا الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفًا دوليًا في 129 مباراة، وهو على أعتاب المشاركة الرابعة له في نهائيات كأس العالم بعد أعوام 2014 و2018 و2022.

وتتميز مسيرة نيمار الدولية بكونه أحد أبرز نجوم الكرة البرازيلية عبر التاريخ، حيث ساهم في تتويج البرازيل بلقب كأس القارات 2013 والميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016، مما يجعله محور اهتمام الجماهير في كل استحقاق كبير. على صعيد آخر، يدخل المنتخب البرازيلي غمار مونديال 2026 بعد مشوار غير مستقر في السنوات الأخيرة، حيث أنهى تصفيات أمريكا الجنوبية في المركز الخامس، كما تلقى هزائم أمام منتخبات مثل فرنسا واليابان وبوليفيا خلال العام الماضي.

ورغم تلك النتائج المتذبذبة، يصر أنشيلوتي على أن البرازيل قادرة على المنافسة بقوة في البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك مزيجًا من الخبرة والشباب، وأن الجميع يعلم ما ينتظره من السيلساو. وقال المدرب الإيطالي: (نريد منافسة الخصوم وبذل قصارى جهدنا والعمل بجد، لا يوجد مرشح واضح للفوز، لكنني أثق في قدرات لاعبينا). من جهته، أكد كازيميرو، نجم خط الوسط، أن اللاعبين يشعرون بحماس كبير لتحقيق اللقب السادس، مشددًا على أن الجماهير البرازيلية تتوقع دائمًا الوصول إلى أعلى المستويات.

وأضاف: (التوقعات كبيرة والمنافسة ستكون صعبة، لكننا جاهزون للتحدي). ومن المتوقع أن تشهد التشكيلة الأساسية للبرازيل ظهور بعض الوجوه الجديدة إلى جانب النجوم المخضرمين، في محاولة لإعادة أمجاد الكرة البرازيلية التي تعود إلى آخر تتويج بالمونديال عام 2002 في كوريا واليابان





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 منتخب البرازيل نيمار كارلو أنشيلوتي الإصابات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

فوضى التأشيرات تؤجل سفر منتخب جنوب إفريقيا إلى كأس العالمتأجل سفر منتخب جنوب إفريقيا إلى نهائيات كأس العالم 2026، الأحد، لعدم حصول عدد من اللاعبين...

Read more »

حاكم عجمان يصدر قانوناً جديداً للموارد البشرية لتعزيز كفاءة العمل الحكوميأصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، بهدف تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، ويبدأ العمل به من 1 سبتمبر 2026.

Read more »

سعر الدولار في مصر الاثنين 1 يونيو 2026… كم سجل الجنيه بعد عودة البنوك إلى العمل؟استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو 2026،...

Read more »

نهاية العام الدراسي 2025-2026أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نهاية العام الدراسي 2025-2026 وبداية العام الجديد 2026-2027

Read more »

توخيل يؤكد قدرة إنجلترا على الفوز بمونديال 2026أبدى الألماني توماس توخيل ثقته الكاملة بقدرة فريقه على المنافسة بقوة على لقب كأس العالم 2026

Read more »

أبوظبي.. المؤتمر الدولي لحوار الحضارات ينطلق غداًتنطلق غداً في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026،...

Read more »