أنس جابر تعلن عن خطط العودة التنس 2027 والطموح الكبير في ويمبلدون

أنس جابر تصمد أمام تحديات الأمومة وتخطط للعودة في 2027، معلنة عن طموحها الكبير للتتويج ببطولات غراند سلام بعد وصولها لنهائيات متعددة سابقاً.

أكدت اللاعبة التونسية أنس جابر ، التي كانت تحتل المرتبة الثانية عالمياً في التصنيف العالمي، أن حلمها في التتويج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس لا يزال حياً وملموساً، على الرغم من خسارتها المباراة النهائية لهذا الحدث المرموق مرتين في السابق. وأعربت اللاعبة عن إيمانها الراسخ بأنها تستحق إحراز أحد ألقاب البطولات الأربع الكبرى، مشيرة إلى أنها تواصل بذل الجهود والعمل الجاد لتحقيق هذا الهدف الطموح. وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه أنس جابر للعودة إلى منافسات رابطة محترفات التنس في العام المقبل، وذلك بعد أن أخذت استراحة مؤقتة من الملاعب للتفرغ لأمومتها ورعاية طفلها الجديد.

تاريخ من النهائيات والخسارات المروعة

تعد أنس جابر أول لاعبة عربية تصل إلى ثلاث مباريات نهائية في البطولات الأربع الكبرى، وهي إنجاز غير مسبوق يعكس مستواها العالي على الإطلاق. حيث بلغت النهائي للمرة الأولى في بطولة ويمبلدون عام 2022، وخسرت المباراة أمام اللاعبة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين مقابل واحدة، بنتائج دقيقة بلغت 6-3 و2-6 و2-6. وفي النسخة التالية من البطولة عام 2023، واجهت اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في النهائي، وخسرت المباراة بمجموعتين دون رد بنتيجين 4-6 و4-6.

Also read طرح تذاكر كأس سوبر إعمار بين العين وشباب الأهلي

وبالإضافة إلى مشاركاتها في ويمبلدون، وصلت اللاعبة التونسية إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022، حيث اصطدمت باللاعبة البولندية إيغا شفيونتيك، وخسرت المباراة بمجموعتين دون رد. وعلى الرغم من هذه الخسارات المتتالية في مراحل الحسم، ترفض أنس جابر اعتبار هذه النتائج دليلاً على سوء الحظ أو عدم القدرية، مؤكدة أنها تنظر بإيجابية شديدة لمسيرتها الرياضية، وتعتبر الوصول إلى هذه المراحل النهائية إنجازاً كبيراً في حد ذاته.

تحديات الأمومة والعودة التدريجية للمنافسة

تستهدف أنس جابر العودة الرسمية إلى الملاعب التنس في الربع الأول من عام 2027، بعد أن ابتعدت مؤقتاً عن المنافسة الدولية لتخصيص وقتها للأمومة. وقد أوضح اللاعبات أنها استأنفت برامجها التدريبية في يوليو من العام الماضي، لكنها لا تزال في مرحلة التأقلم مع التغيرات البدنية والفسيولوجية التي تلت عملية الولادة. وتصف اللاعبة هذه الفترة بأنها تمثل تحدياً جديداً وخطراً في مسارها المهني، تتطلب صبراً ومثابرة كبيرين لاستعادة اللياقة المطلوبة.

Advertisement

وأضافت أنس في تصريحاتها: "أعتقد أنني أستحق التتويج بإحدى البطولات الأربع الكبرى. أعمل كثيرا من أجل تحقيق هذا الحلم، وآمل أن أنجح في الوصول إليه". مشيرة إلى أن هناك لاعبات كثيرات يتمنين الوصول إلى المباريات النهائية التي بلغتها هي، لكنهن لم يتمكنّ من تحقيق ذلك. وأوضحت أنها تؤمن بأن كل شيء مكتوب ومقدر، وهي راضية عمّا حققته حتى الآن، لكن طموحها لا يزال يتطلع إلى الفوز بلقب كبير.

التطلعات المستقبلية واستعادة المكانة العالمية

وتابعت جابر: "هناك لاعبات كثيرات يتمنين الوصول إلى المباريات النهائية التي بلغتها، لكنهن لم يتمكنّ من ذلك. أؤمن بأن كل شيء مكتوب ومقدر، وأنا راضية عما حققته، لكنني لا أزال أطمح إلى الفوز بلقب كبير". وأكدت اللاعبة أنها لا تفكر أبداً في الاعتزال من الرياضة، بل إن طموحها الأساسي يتمثل في العودة بمستوى أفضل من مستوياتها السابقة، واستعادة مكانتها القوية بين أفضل عشر لاعبات في التصنيف العالمي.

وأشارت إلى أن تجارب اللاعبات الأخريات اللواتي عدن إلى المنافسات الرسمية بعد الإنجاب تمنحها الثقة الكاملة في قدرتها على استعادة مستواها التنس، رغم الصعوبات الجسدية والنفسية التي ترافق هذه المرحلة الانتقالية. وعبرت عن أملها في أن تساهم خبرتها الواسعة في النهائيات الكبرى في تمكينها من حسم المباريات لصالحها في المرة المقبلة، محققة بذلك الحلم الذي راودها منذ سنوات طويلة في عالم التنس المحترف.