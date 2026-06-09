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أندي روبرتسون: سألعب مونديال إسكتلندا وفاءً لذكرى ديوغو غوتا بعد رسالة أرملته

رياضة News

أندي روبرتسون: سألعب مونديال إسكتلندا وفاءً لذكرى ديوغو غوتا بعد رسالة أرملته
أندي روبرتسونديوغو غوتامنتخب إسكتلندا
📆09/06/2026 8:49 AM
📰alkhaleej
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كشف أندي روبرتسون كابتن منتخب إسكتلندا عن رسالة مؤثرة من أرملة ديوغو غوتا، مؤكداً أنه سيحمل حلم زميله الراحل معه في كل مباراة في المونديال.

أندي روبرتسون ، كابتن منتخب إسكتلندا المشارك في كأس العالم ، كشف عن رسالة مؤثرة من أرملة زميله السابق ديوغو غوتا ، لاعب ليفربول البرتغالي الراحل. خلال احتفالية التأهل للمونديال، أكد روبرتسون، الذي انتقل مؤخراً إلى توتنهام ، أن ديوغو كان يحلم بالمشاركة في هذه البطولة، وأنه منذ وفاة غوتا في حادث سير الصيف الماضي، أصبح تحقق هذا الحلم هاجسه طوال مراحل التصفيات.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقطع فيديو يقرأ فيه روبرتسون رسالة روتي كاردوسو، والدة أطفال غوتا الثلاثة، والتي قالت فيه: "أنا أكتب لك بقلب مفعم بالامتنان والفخر، ديوغو كان يتحدث عنك كثيراً وعن صداقتكما وعن أحلامكما، وكان المونديال واحداً من أحلامه. عندما سمعت ما قلته بعد تأهل إسكتلندا، أدركت أن غوتا لم يرحل فعلياً عن أرضية الملعب. ستحمل معك حلم غوت também، وأريد اليوم شكرك لعدم نسيانه وشكرك للحديث عنه.

شكراً لتحويل الألم والخسارة إلى قوة وشيء جميل جداً، وهذا ما نفعله يومياً في المنزل. عش الحلم يا أندي من أجلك ومن أجله". وتابع روبرتسون بعد قراءة الرسالة: "ستبقى معي الرسالة وقتاً طويلاً جداً، وسيبقى ديوغو في قلبي وسيكون معي في أول مباراة وفي الثانية وفي الثالثة وربما أكثر. الذكريات باقية وتجلب معها الضحك والبكاء أحياناً، لن ألعب لنفسي فقط بل سألعب لكلينا"

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