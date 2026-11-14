أندية يونايتد والشارقة تحسم تأهلها لجولة حاسمة في كأس أبوظبي الإسلامي لكرة القدم

يلتقي يونايتد والشارقة غداً في مواجهة حاسمة لتعويض النقاط المهدرة في الجولة الرابعة من كأس أبوظبي الإسلامي، وسط تحديات إصابات وأهداف طموحة للتأهل.

تتجه الأنظار صوب استاد آل مكتوم بنادي النصر غدًا يوم الأحد، لاستقبال مواجهة حاسمة تجمع بين نادي يونايتد و نادي الشارقة ، ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم. يسعى كل من الفريقين إلى تحسين مركزهما في الترتيب والتغلب على النتائج السلبية السابقة، حيث يخوض يونايتد هذه المواجهة متذيلًا ترتيب الفرق المتأهلة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر الشارقة الترتيب بنقطة واحدة بفارق عن يونايتد برصيد أربع نقاط.

استراتيجية يونايتد بقيادة أندريا بيرلو

يخوض المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب نادي يونايتد، هذه المواجهة وسط تركيز شديد على كيفية إدارة الضغط النفسي والجسدي الناتج عن تداخل المسابقات الرياضية الكثيفة. وأكد بيرلو في المؤتمر الصحفي التحضيري أن فريقه يحتاج إلى تبني روح إيجابية قوية للتعامل مع غيابات اللاعبين بسبب الإصابات أو الالتحاق بمنتخباتهم الوطنية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تقديم أداء متميز أمام نادي الشارقة وتحقيق نتيجة إيجابية.

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وأوضح بيرلو أن هذه الحفلة تمثل فرصة ذهبية للاعبين الآخرين لإثبات قدراتهم والكسب ثمارهم من خلال دقائق اللعب، مشيدًا بتطور النادي ومشاركة لاعب من يونايتد مع منتخب وطنته لأول مرة كأحد المؤشرات الإيجابية. وكشف الجهاز الفني عن أن اللاعب ماركوس سيغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى خمسة أسابيع بسبب الإصابة، في حين تم إدراج ماتي موهوك ضمن الخيارات المتاحة، مع إمكانية مشاركته لمدة نصف ساعة أو شوط كامل حسب جاهزيته البدنية.

التحديات التي تواجه الشارقة تحت قيادة خوسيه مورايس

من جانبه، حذر المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب نادي الشارقة، من خطورة المواجهة ضد يونايتد، مشيدًا بتنظيم الفريق المنافس وقدراته الهجومية العالية. وأكد مورايس أن فريقه يدرك تمامًا حجم التحدي الصعب الذي ينفرد به، لكنه يثق في القدرة على تحقيق الفوز رغم الغيابات الكثيرة التي يعاني منها squad الفريق، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب على تقديم أفضل المستويات الممكنة.

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وأشار مورايس إلى أنه يتطلع إلى رؤية العناصر التي لم تحصل على فرص كافية في المباريات السابقة، إذ عملت بجدية خلال التدريبات، وأن هذه المباراة تتيح لهم فرصة حقيقية لإظهار جاهزيتهم ومهاراتهم. وشدد المدرب البرتغالي على أن نادي الشارقة يمتلك الإمكانات الفنية والقوية التي تؤهله للمنافسة بجدية في مختلف البطولات، مما يتطلب استمرارية الأداء والعمل الجماعي والالتزام التام.

تأثير المباراة على الترتيب والمستقبل المقبل

تأتي هذه المواجهة كخطوة جوهرية نحو التأهل إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تعزيز حظوظهما في المنافسة على المركز الأول أو التأهل المباشر. دعا خوسيه مورايس جماهير الشارقة إلى مواصلة دعم الفريق، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان مصدر قوة إضافي للفريق حتى في أصعب الظروف، وأنه ضروري مجددًا لتحقيق الهدف المرسوم.

يتوقع أن تشهد المباراة حراكًا تكتيكيًا عاليًا من الطرفين، حيث سيحاول يونايتد استغلال الفرص المتاحة لتعويض النقاط المهدرة، بينما سيبحث الشارقة عن الحفاظ على صدارته النسبية وتأمين المقعد المتأهل. سيبدأ التحدي بينهما عند انطلاق المباراة في استاد آل مكتوم، لتقرر من سيحقق الانتصار ويقترب خطوة من حلم التتويج باللقب في هذه النسخة من المسابقة.