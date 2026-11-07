أندوني إيراولا يقارن بدايته بـ"كلوب" بعد 15 مباراة مع ليفربول

يتقارب أداء أندوني إيراولا تكتيكيا مع يورغن كلوب في بداياته، رغم الخسارات الحديثة. تحليل أرقام الإيراولا الهجومي والدفاعي مقارنة بسجل كلوب وأرنه سلوت.

يقترب المدرب الإسباني أندوني إيراولا من تكرار البدايات التي حققها سلفه الألماني يورغن كلوب مع نادي ليفربول ، بعد أن خاض 15 مباراة على رأس القيادة الفنية للفريق. كشفت الأرقام الصادرة عن فترة العمل الأولى للإيراولا عن نتائج متقاربة مع سجل كلوب التاريخي، مما يمنحه مساحة من الوقت لمواصلة بناء مشروعه الفني رغم الصعوبات الحالية.

إيراولا يحقق 8 انتصارات و6 أهداف إضافية هجومياً

حقق أندوني إيراولا 8 انتصارات و4 تعادلات مقابل 3 هزائم في أول 15 مباراة له مع ليفربول، حيث سجل لاعبوه 29 هدفاً، واستقبلت شباكه 21 هدفاً. تكشف هذه المقارنة مع بداية يورغن كلوب، الذي سجل 7 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم، وسجل 23 هدفاً واستقبل 15 هدفاً، عن تفوق هجومي للإيراولا بتسجيل 6 أهداف إضافية، مقابل استقبال شباكه 6 أهداف أكثر، مما يعكس حاجة التدريب الإسباني لمعالجة بعض الثغرات الدفاعية.

فرق جذري مع أرنه سلوت الذي فاز بـ13 مباراة

تبدو المقارنة مع البداية الاستثنائية للمدرب الهولندي أرنه سلوت أكثر صعوبة، حيث حقق سلوت 13 انتصاراً وتعادلا واحدا وهزيمة واحدة فقط، مع إحراز 35 هدفاً واستقبال 10 أهداف في أول 15 مباراة. كان سلوت قد تسلم فريقاً جاهزاً إلى حد بعيد، إذ ورث قاعدة قوية بناها يورغن كلوب، واستطاع الحفاظ على أسلوب اللعب والعناصر الأساسية، ليؤدي للاحقاُ إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

ظروف الإيراولا أقرب لإعادة بناء مثل تجربة كلوب

تولى أندوني إيراولا المهمة في ظروف مختلفة عن سلوت، إذ ورث فريقاً شهد تغييرات كبيرة خلال الموسمين الماضيين، مما فرض عليه إعادة ترتيب الأوراق وإيجاد التوازن بين العناصر الجديدة والقديمة، إلى جانب ترسيخ أفكاره الفنية. وتبدو ظروف الإيراولا أقرب إلى تجربة يورغن كلوب الذي تولى تدريب ليفربول في أكتوبر 2015 خلفاً لبريندان رودجرز، وتسلم وقتها فريقاً كان يحتاج إلى إعادة بناء فنية وتكتيكية ولم يكن يمتلك الجاهزية نفسها.

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الإيراولا يواجه أزمة نتائج بعد الخسارتين المتتاليتين

يعيش أندوني إيراولا أول أزمة نتائج له منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد، بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين أمام أرسنال وفنربخشة. جاءت الخسارة أمام فنربخشة التركي بنتيجة 2-3 في إسطنبول ضمن دوري أبطال أوروبا لتكون الثالثة لليفربول تحت قيادته والثانية على التوالي، بعدما خسر الفريق أمام أرسنال بهدف دون مقابل في الدوري الإنجليزي.

إيراولا يسعى للفوز التاسع أمام كريستال بالاس

رغم أن خسائر إيراولا جاءت أمام فريقين يملكان إمكانات كبيرة، فإن طريقة الخسارة، خاصة على ملعب أنفيلد، أثارت قلقاً لدى جماهير ليفربول التي تأمل استمرار الانطلاقة الإيجابية التي شهدت تحقيق أربعة انتصارات متتالية. تتجه الأنظار الآن إلى مواجهة كريستال بالاس المقررة الأحد في الجولة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، حيث يسعى الإيراولا لتحقيق فوزه التاسع في أول 16 مباراة لتأكيد أن الخسارتين كانتا عثرة مؤقتة.