أنثروبيك تطلق كلود ميتنجس لتحويل مؤتمرات الفيديو إلى مهام عمل فورية

أعلنت أنثروبيك عن إطلاق ميزات عمل جديدة لكلود، أبرزها "كلود ميتنجس" الذي يحول المؤتمرات إلى خطط تنفيذية فوراً، في منافسة مباشرة لأوبن أيه.آي ومايكروسوفت.

كشفت الشركة الأمريكية المتخصصة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن اسم " أنثروبيك" رسمياً، عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة المصممة خصيصاً لتعزيز الإنتاجية في بيئات العمل المؤسسية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية متقدمة تهدف إلى تحويل أدوات البرمجيات التقليدية إلى منصات ذكية قادرة على تنفيذ المهام المعقدة تلقائياً. ويشمل الحزمة الجديدة أدوات مبتكرة تعمل على أتمتة العمليات الإدارية وتحليل المحادثات لضمان تنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة أعلى وسرعة فائقة.

إطلاق كلود ميتنجس وأدوات الإنتاجية

تتمثل الأداة الأبرز في هذه المجموعة الجديدة تحت مسمى "كلود ميتنجس"، وهي خاصية متطورة تتيح للتطبيق الاشتراك فعلياً في مؤتمرات الفيديو كمشارك مرئي. بمجرد انضمامه إلى الاجتماع، يقوم الذكاء الاصطناعي بتتبع المحادثة الحية بين المشاركين، وتحول الكلام المنطوق إلى خطط ومهام محددة بدقة عالية وفي الوقت الفعلي. كما أعلنت الشركة عن إطلاق خاصيتي "كلود وايت بوردز" و"كلود شيتس" لدعم عمليات التخطيط والتوثيق الرقمي.

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يعمل هذا النظام التكنولوجي المتقدم على تسهيل سير الاجتماعات عبر إنشاء مسودات فورية للخطط التي يتم النقاش حولها أثناء الجلسة. يقوم التطبيق بوضع جدول زمني دقيق للمهام، وعرضها مباشرة على لوحة الإعلانات الرقمية، كما يمكنه الرد على الأسئلة المطروحة خلال النقاش. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك النظام القدرة على الوصول إلى تطبيقات العمل المتصلة به لاستعادة معلومات حيوية مثل أرقام أداء الشركة في العام الماضي لدعم قرارات الحضور.

بعد انتهاء الاجتماع بشكل رسمي، يتيح تطبيق "كلود" للمشاركين الوصول إلى جميع الملاحظات وخطوات العمل والمواد الأخرى التي قام بتوليدها خلال فترة النقاش. يتم توفير هذه المخرجات بشكل منظم على منصة "كلود دوت أيه.آي"، مما يضمن استمرارية العمل وعدم ضياع أي تفصيلة مهمة. تهدف هذه الميزة إلى حل مشكلة تأخر تنفيذ القرارات التي كانت تحدث عادةً بعد انتهاء الجلسات.

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المنافسة الشرسة مع عملاق التكنولوجيا

يأتي إطلاق هذه الخصائص الجديدة من قبل "أنثروبيك" بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان منافستها الكبرى "أوبن أيه.آي" عن سلسلة من أدوات مكان العمل. تتيح تلك الأدوات للمستخدمين، بالتعاون مع تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي "شات جي.بي.تي"، القيام بمهام متعددة مثل تحويل معلومات الشركة إلى مادة مرئية جذابة، وإنشاء عروض تقديمية احترافية بسهولة. تهدف الشركتان من خلال هذا السباق إلى تحويل منتجاتهما إلى حزمة تطبيقات ذكاء اصطناعي مكتبية شاملة.

الهدف الاستراتيجي المباشر من هذا التنافس هو التفوق على عملاق البرمجيات العالمي "مايكروسوفت" وشركة التكنولوجيا "غوغل". تحاول كل من "أنثروبيك" و"أوبن أيه.آي" إثبات تفوقهما التقني من خلال تقديم حلول أكثر كفاءة وسلاسة لاحتياجات المؤسسات الحديثة. يركز السباق حالياً على قدرة هذه النماذج اللغوية الكبيرة على فهم السياق المعقد للبيئة الوظيفية وتنفيذ الأوامر بدقة متناهية.

دخول ميتا ساحة الأدوات المساعدة

لم تتوقف المنافسة على شركتين فقط، بل انضمت شركة "ميتا بلاتفورمس" المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتسآب إلى خضم السباق بشدة. أطلقت "ميتا" في هذا السياق وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بها المسمى "ميوز"، والذي يتميز بقدرته الفريدة على إنشاء تطبيقات صغيرة فورية. تعمل هذه التطبيقات الخفيفة على مساعدة المستخدمين في إنجاز مهام العمل اليومية بسرعة أكبر، مما يضيف بُعداً جديداً لمجال المساعدات الرقمية.

تقول شركة "أنثروبيك" إن التعامل مع نتائج الاجتماعات كان يعتمد في السابق على مراحل متأخرة بعد انتهاء الجلسات الفعلية. بفضل هذه الخاصية الجديدة، أصبح بإمكان فرق العمل تحويل المناقشات المعقدة إلى إجراءات عملية وخطوات تنفيذية ملموسة في الوقت الفعلي. هذا التحول الجذري في طريقة العمل يبشر بعصر جديد من الكفاءة حيث يتداخل الذكاء الاصطناعي بشكل وثيق مع العمليات الإدارية اليومية لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بأعلى جودة.