أنثروبيك تواجه ضغوطاً لخفض تقييم طرحها العام الأولي من 1.5 تريليون دولار

تواجه أنثروبيك ضغوطاً من كبار المستثمرين لخفض تقييمها المستهدف البالغ 1.5 تريليون دولار، وسط اضطراب أسواق التكنولوجيا عقب انتخابات الكونغرس الأمريكي.

تشهد الأسواق المالية العالمية اضطراباً حاداً تزامن مع تحولات سياسية في الولايات المتحدة، إذ كشفت تقارير لصحيفة وول ستريت جورنال أن الطرح العام الأولي المرتقب لشركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي يواجه تعثراً واضحاً. وكان الطرح مخططاً له أن يكون الأكبر في التاريخ الحديث، قبل أن تتراجع التقديرات بشأن قيمته السوقية المستهدفة.

تستعد أنثروبيك، التي يقودها مؤسسها ورئيسها التنفيذي داريو أمودي، لطرح أسهمها في بورصة ناسداك. ويأتي هذا التعثر في ظل ضغوط متصاعدة من كبار المستثمرين المشاركين في الطرح، الذين يطالبون بإعادة النظر في التقييم المستهدف البالغ نحو 1.5 تريليون دولار.

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تفاصيل خفض التقييم وتقليص حجم الطرح

يرى مستثمرون رئيسيون أن تقييم 1.5 تريليون دولار بات غير واقعي في ظل البيئة السعرية الراهنة. وتوقعت الصحيفة أن يضطر القائمون على الاكتتاب إلى خفض التقييم بصورة ملحوظة ليقترب من حاجز التريليون دولار.

وأشارت التقارير إلى خيار ثانٍ يتمثل في تقليص حجم التمويل المستهدف، ليصبح نحو 80 مليار دولار بدلاً من 100 مليار دولار. كما تحدثت عن احتمال إرجاء الموعد المحدد للطرح إلى ما قبل عطلة عيد الشكر.

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مواقف المحللين من الهيكل المالي للشركة

يرى محللون استراتيجيون في بنوك ومؤسسات بحثية كبرى، من بينها سيبورت ريسيرش بارتنرز، أن أنثروبيك تواجه تحديات مالية معقدة تتجاوز الظروف السياسية والعامة للسوق. وتشمل هذه التحديات العودة إلى تسجيل خسائر تشغيلية معتبرة.

يضاف إلى ذلك الالتزامات الهائلة المرتبطة بشراء الرقاقات وتكاليف الحوسبة الضخمة المستقبلية، إلى جانب مخاوف من تخفيف قيمة الأسهم الحالية. ولفت محللون ماليون إلى أن وثائق الطرح المعدلة أبقت بيانات الإيرادات لشهر أكتوبر خالية ومبهمة.

دفع هذا الغموض المستثمرين إلى مطالبة إدارة الشركة بتقديم توضيح واضح حول ما إذا كانت وتيرة النمو قد حافظت على استقرارها بعد تباطؤ ملحوظ رُصد مسبقاً. وجعل ذلك السوق أكثر ميلاً نحو الحذر والتشدد في تقييم الأصول التقنية.

تداعيات انتخابات الكونغرس على أسواق الذكاء الاصطناعي

أسفرت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي عن فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في غرفتي النواب والشيوخ. ورافق ذلك صعود ملحوظ للمشرعين المناهضين لسياسات التوسع المفرط في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

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أثار هذا المناخ السياسي مخاوف جدية من إقرار تشريعات تنظيمية صارمة، وقيود مشددة على إنشاء مراكز البيانات واستهلاكها الهائل للطاقة. وأدى ذلك إلى موجة بيع واسعة في بورصة ناسداك محت ما يقارب 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى في جلسة واحدة.

تعني هذه الأجواء بيئة بالغة الصعوبة أمام إطلاق أي اكتتابات ضخمة جديدة، وفق ما رصدته تقارير وول ستريت جورنال. ويمثل تعثر أنثروبيك اختباراً مفصلياً للشركة ولمجتمع الاستثمار التقني، لأنه يطرح تساؤلات حول جدوى التقييمات الفلكية الممنوحة لقطاع الذكاء الاصطناعي برمته.

يبقى السؤال المطروح في الأسواق الأمريكية والعالمية هو ما إذا كانت فقاعة الاستثمارات التقنية المفرطة قد بدأت بالانكماش تحت وطأة الواقع السياسي والاقتصادي الجديد في الولايات المتحدة.