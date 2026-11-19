بدأ سهم أنثروبيك التداول في ناسداك بارتفاع 34.3% عند 111.50 دولاراً ليصل التقييم إلى 1.5 تريليون دولار، مع تحذيرات المستثمرين من الضغوط البيعية والتكاليف التشغيلية الهائلة.

بدأ سهم شركة أنثروبيك تداولاته في بورصة ناسداك تحت الرمز ANT عند سعر 111.50 دولاراً، مسجلاً ارتفاعاً حاداً بنسبة 34.3 بالمئة مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 83 دولاراً. وسجلت الشركة أكبر اكتتاب عام من حيث القيمة في التاريخ بجمع 81.3 مليار دولار، مما رفع تقييمها إلى نحو 1.5 تريليون دولار متجاوزة رقم سبيس إكس القياسي.

تقلبات سعرية وحجم تداولات ضخم

واجه السهم ضغوطاً بيعية حادة خلال الجلسة الأولى قلصت المكاسب الأولية، حيث هبط السعر الأدنى المسجل إلى 98.24 دولاراً قبل أن يتداول دون مستوى 100 دولار. ورغم هذه التقلبات، يظل إدراج الشركة الذي جمع تمويلاً هائلاً من بيع 980 مليون سهم محطة مفصلية في أسواق رأس المال العالمية.

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نمو الإيرادات والتكاليف التشغيلية الضخمة

استناداً إلى بيانات نقلتها رويترز، تجاوز معدل إيرادات أنثروبيك السنوية 65 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقارنة بـ47 مليار دولار في مايو ونحو 9 مليارات دولار بنهاية 2025. ومع ذلك، تقترب التزامات الحوسبة والتشغيل من 900 مليار دولار مع شركاء مثل أمازون وغوغل، مما يثير تساؤلات حول الربحية المستدامة.

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توقعات المحللين والسعر المستهدف

منح محللو ميليوس ريسيرش السهم توصية شراء بمستهدف 155 دولاراً خلال 24 شهراً، بينما حددت نيدهام سعراً عند 150 دولاراً وولف ريسيرش عند 135 دولاراً. وأشار بن رايتس إلى قدرة أنثروبيك على الحفاظ على أداء أسهمها أمام المنافسة الشديدة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

الخلفية التاريخية والنافسة مع المنافسين

تأسست أنثروبيك في مايو 2021 على يد داريو أمويدي ودانييلا أمويدي، وأطلقت نموذج كلود في مارس 2023. يمثل الإدراج الحالي منافسة مباشرة مع أوبن إيه آي وشركات التكنولوجيا الكبرى، فيما تتجه منافسة أخرى نحو احتمالات الطرح العام في المستقبل القريب.