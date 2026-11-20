أنثروبيك تعلن عن حصيلة طرحها الأولي التي بلغت 93.5 مليار دولار بعد تفعيل خيار الحصة الإضافية، وسط مخاوف الباحثين من تأثير هيمنة الشركات الربحية على تطوير الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة أنثروبيك عن تفعيل متعهدي الاكتتاب لخيار الحصة الإضافية لشراء الأسهم، مما أدى إلى رفع إجمالي حصيلة الطرح العام الأولي للشركة ليصل إلى نحو 93.5 مليار دولار. جاء هذا الإعلان بعد أن كانت الشركة قد جمعت في البداية نحو 81.34 مليار دولار من خلال بيع 980 مليون سهم بسعر 83 دولاراً للسهم.

تفاصيل الحصة الإضافية والإجمالي المالي للشركة

يأتي ارتفاع حصيلة الطرح العام نتيجة مباشرة لتفعيل الخيار الإضافي الذي مكن المستثمرين من شراء أسهم إضافية، مما عزز القيمة الإجمالية للعملات المكتتب بها في هذه العملية المالية الضخمة. وقد سبق الإعلان عن هذا الخيار، كانت أنثروبيك قد أبلغت عن جمع ما مجموعه 81.34 مليار دولار، وهو مبلغ تم تحديده بناءً على عدد الأسهم المباعة والسعر الثابت للسهم الواحد قبل تفعيل الآلية الإضافية.

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بالإضافة إلى حصيلة الطرح العام، أشارت أنثروبيك إلى أن إجمالي الحصيلة من عمليات الطرح العام والخاص معا بلغت 119.5 مليار دولار. وقد تم جمع نحو 26 مليار دولار إضافية من خلال الاكتتاب الخاص الذي جرى بالتزامن مع الطرح العام، مما يعكس مستوى الثقة الكبير لدى المستثمرين المؤسسيين في نموذج عمل الشركة وقيمة أسهمها في سوق التكنولوجيا.

تداولات الأسهم والمخاوف المستمرة في السوق

على الرغم من النجاح المالي الكبير في جمع الأموال، شهد سهم أنثروبيك تراجعاً في قيمته خلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت، حيث عمّق خسائره مع استمرار موجة البيع التي استهدفت أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي. امتدت هذه الموجة البيعية لتشمل شركات الرقائق الأمريكية، مما يشير إلى تقلص الحظوظ الحالية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة على الرغم من الإنجازات المالية.

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كان المستثمرون يعلقون آمالاً كبيرة على نجاح طرح أنثروبيك الأولي لتعزيز الثقة في أسهم الشركات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد الهزات التي شهدتها الأسواق في الأشهر السابقة. إلا أن استمرار المخاوف بشأن جدوى الإنفاق الضخم والمكثف على تطوير هذه التكنولوجيا المتقدمة حد بشكل كبير من التأثير الإيجابي المتوقع للعرض الأولي للأسهم على معنويات المستثمرين.

انتقادات الباحث جاكوب كوكسون لمخاطر الذكاء الاصطناعي

أدان الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي جاكوب كوكسون هيمنة الشركات الهادفة للربح على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، واصفاً هذه الوضع بأنه أمر جنوني وغير مسؤول. حذر كوكسون، الذي استقال من أنثروبيك في شهر سبتمبر، من المخاطر الجسيمة المرتبطة بتسريع تطوير أنظمة قادرة على تحسين نفسها ذاتياً دون ضوابط كافية من المؤسسات الأكاديمية أو غير الربحية.

وأوضح الباحث البريطاني البالغ من العمر 27 عاماً أن تطوير الذكاء الاصطناعي كان في السابق يقتصر على المؤسسات الأكاديمية والشركات غير الربحية، قبل أن تهيمن عليه شركات تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، مثل أنثروبيك وشركة أوبن إيه آي. واعتبر أن التحول في السيطرة من الأوساط البحثية غير الربحية إلى كبرى الشركات الربحية يغير من مسار التطور التقني بشكل جذري.

تحذيرات بشأن التقنيات ذاتية التطور والآثار المستقبلية

حذر الباحث من أن التقنيات التي تتيح لأنظمة الذكاء الاصطناعي تطوير نسخ أكثر تقدماً من نفسها قد تختصر عقوداً من الأبحاث العلمية في بضعة أشهر فقط. دعا الباحث أنثروبيك إلى الامتناع عن العمل على التقنيات التي تتيح للأنظمة تطوير نفسها، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لبدء العمل على هذه التقنيات خلال العام المقبل، وهو ما يزيد من حدة المخاوف الأخلاقية والعلمية.

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أوضح كوكسون أن عدم فهم هذه الأنظمة على نحو كافٍ قد يؤدي إلى ظهور تقنيات شديدة التطور والخطورة بحلول نهاية عام 2027. وأكد أن التحرك السياسي يظل السبيل الوحيد الفعال لإبطاء وتيرة تطور شركات الذكاء الاصطناعي وضمان عدم تجاوز حدود الأمان في تطوير هذه التقنيات الثورية التي قد تغير موازين القوى العالمية.