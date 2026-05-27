أم خيرات الدين تحتاج 103 آلاف درهم لقسطرة القلب العاجلة

مريضة سودانية تبلغ 60 عاماً تعاني من أمراض مزمنة وتحتاج قسطرة قلبية عاجلة لإصلاح كهرباء القلب، وتناشد أهل الخير لتوفير 103 آلاف درهم.

تعاني أم خيرات الدين ، سيدة سودانية تبلغ من العمر ستين عاماً، من أمراض مزمنة تشمل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وقد تدهورت حالتها الصحية مؤخراً بشكل كبير.

بحسب تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فإن المريضة تحتاج إلى إجراء قسطرة قلبية عاجلة لإصلاح اضطراب كهرباء القلب. التقرير، الذي حصلت عليه الإمارات اليوم، يؤكد أن التأخير في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياتها. تبلغ تكلفة العملية والعلاج 103 آلاف و449 درهماً، وهو مبلغ لا تستطيع أسرتها المكونة من زوج وزوجة وثلاثة أبناء توفيره نظراً لظروفهم المالية الصعبة.

الابنة هي المعيلة الوحيدة للأسرة، وتعمل في القطاع الخاص براتب لا يتجاوز سبعة آلاف درهم، يذهب معظمه لإيجار المسكن. تحكي المريضة قصتها بألم قائلة إنها شعرت بخفقان سريع وغير منتظم في القلب، مصحوب بدوار وتعب شديد وتعرق مفاجئ وألم في الصدر وصعوبة في التنفس. تم نقلها إلى الطوارئ في مستشفى الشيخ شخبوط حيث مكثت خمسة أيام تتلقى العلاج.

في شهر مارس الماضي، تعرضت لأعراض أكثر حدة، حيث وصلت ضربات قلبها إلى 160 نبضة في الدقيقة، وفقدت القدرة على رفع ذراعها اليسرى. توجهت فوراً إلى الطوارئ، وأجريت لها فحوصات متقدمة، وأدخلت العناية المركزة لمدة عشرة أيام. كشفت النتائج عن اضطراب في كهرباء القلب أدى إلى ارتفاع حاد في الضغط والسكري، وجعل جسدها غير مستجيب للأدوية. الأطباء أكدوا ضرورة إجراء القسطرة فوراً لإنقاذ حياتها.

تناشد أم خيرات الدين أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لها لتوفير تكاليف العملية التي تبلغ أكثر من مئة ألف درهم. هي تعلم أن الأمل الوحيد لها هو كرم المجتمع الإماراتي الذي لم يتخل عن المحتاجين. القسطرة القلبية التي تحتاجها تستهدف علاج اضطرابات كهرباء القلب المسببة لتسارع أو عدم انتظام النبضات، مما يساعد على استعادة انتظام القلب وتقليل المخاطر الصحية الجسيمة. كل لحظة تأخير تزيد من خطر تعرضها لمضاعفات قد تكون قاتلة





